Mola mola nedir

Lezzetsiz ve kötü kokan ete sahip olan mola mola, ay balığı olarak bilinir.

Derisi 15 santimetre kalınlığında olan ay balığı, İspermeçet balinasından sonra bütün organizmalar içinde en kalın deriye sahip canlı olma özelliğini taşır.

Bu kalın derisinin üzerinde 50 civarı değişik parazit türü ve çeşitli mikroorganizmalar yaşar. Öyle ki parazitler ay balığının karanlıkta parlamasına yol açar.

Ay balıkları bazen suyun yüzünde yan yatar. Yatış pozisyonu da parladığı için ay ışığının su yüzündeki gölgesini andırır.

KÖPEK BALIĞINA BENZİYOR

Yüzgeçleri sivri olan ay balığı, köpek balığına benzetilir. Bunun nedeni ise sudan dışarıya doğru dikilen sivri yüzgecidir. Ancak ay balığı çok sakin bir hayvandır, kendisine yaklaşan dalgıçları bile çok sakin karşılar.

Tetrodotoksin zehrini üretebilen bu balıkların eti yenilmediğinden, insanlar için hiçbir değeri yoktur. Buna rağmen ay balıklarının sayıları, denizlerin kirlenmesiyle azalmaya devam eder.

2 TON AĞIRLIĞINDA OLAN VAR

Ay balığının en büyüğü ağzından kuyruğuna kadar 3 metre, sırt yüzgecinden anal yüzgecine kadar 4 metre ve 2 ton ağırlığına kadar varabilir. 25-30 yıl kadar yaşayabilen ay balığının kaba yapılı vücudunun sanki yarısı eksikmiş gibi görünür. Karın yüzgeçlerinin de eksik olması bu görüntüyü daha da ilginç hale getirir.

YÜZGECİNİ İLERLEMEK İÇİN KULLANAMAZ

Daha henüz yavru olan ay balıklarının iyi gelişmiş ve kullanışlı kuyruk yüzgeçleri vardır; ama balıklar büyüdükçe kuyruk yüzgeçleri de gittikçe genişler ve sonunda dalgalı uzun bir perde oluşturur. Yüzgecini ilerlemek için kullanamayan ay balığı, yalnızca çok büyük olan sırt ve anal yüzgeçlerinin gücü ile ileriye doğru hareket eder.

Ay balığı iyi bir yüzücü değildir ve sadece iki türden oluşur. Mola cinsinin diğer türü mola ramsayi'dir. Bu türün vücut yapısı biraz daha kibardır.

DİŞİLERİ 300 MİLYON YUMURTA DÖKER

Ay balıklarının dişileri, 300 milyon yumurta döker. Bunların çoğu da diğer balıklara yem olur. Yumurtadan çıkan yavrular sadece 2-3 milimetre büyüklüğündedir ve böylece annelerinin büyüklüğü ile orantılı bakış açısından hayvan aleminin en küçük yavrularıdır. Yavru balıkların uzun dikenleri vardır.

TÜRKİYE’DE EGE VE MARMARA DENİZİ'NDE GÖRÜLEBİLİR

Denizanaları, plankton, küçük balıklar ve diğer küçük deniz hayvanlarıyla beslenen ay balıkları; özellikle Asya'nın, Afrika'nın ve Avustralya'nın ılık denizlerinde bulunur. 1000 metre derinliğe kadar dalabilen ay balıkları, yaz döneminde yoğunlukla Akdeniz'de görülebilir. Türkiye'de Ege ve Marmara Denizi'nde nadiren de olsa görülmektedir.