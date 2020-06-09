Molibden nedir

Biçimlendirilebilir ve korozyona karşı yüksek dirençli gümüş beyazı bir metaldir.

Molibden, tüm saf elementlerin en yüksek erime noktalarından birine sahiptir. Aynı zamanda yaşam için gerekli bir mikro besin maddesidir.

Bir geçiş metali olarak molibden, kolayca diğer elementlerle bileşikler oluşturur. Ağırlık olarak Dünya kabuğunun milyonda 1.2 parçasını (ppm) içerir, ancak doğada serbest bulunmaz.

Ana molibden cevheri molibdenittir (molibden disülfür), ancak wulfenit (kurşun molibdat) ve powellitte (kalsiyum molibdat) da bulunabilir. Bakır veya tungsten madenciliğinin bir yan ürünü olarak geri kazanılır.

Molibden başlıca ABD, Çin, Şili ve Peru'da çıkarılmaktadır. Birleşik Krallık merkezli Kraliyet Kimya Topluluğu'na (RSC) göre, dünya genelindeki üretim yılda 200 bin ton civarındadır.

Atom numarası 42 olan molibdenin periyodik element tablosundaki simgesi Mo'dur. Atom ağırlığı (atomun ortalama kütlesi) 95.96'dır. En yaygın izotopları ise sırasıyla Mo-98, Mo-96, Mo-96, Mo-95, Mo-92 , Mo-97, Mo-100 ve Mo-94'tür.