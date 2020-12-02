Monolit nedir

ABD'nin Utah eyaletinde ve Romanya'da görülen monolit, dağ ve benzeri jeolojik ya da teknolojik, büyük boyutlu kitlelere verilen isimdir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletindeki çorak bir arazide görünüp ortadan kaybolduktan sonra adı çokça anılmaya başlayan monolitin ne olduğu da merak konusu oldu.

Bütün taş ya da kayalıklardan oluşan, görünümü dağ şeklinde olan jeolojik ve teknolojik yapılara monolit denir.

MONOLİTİN YAPISI

Monolitler, genel olarak sert ve katı metamorfik kayalardan oluşur. Monolitleri ortaya çıkaran etken ise erozyondur.

ABD'DEKİ MONOLİT

ABD'de ve Romanya'da ortaya çıkan monolitin ise doğal oluşumdan ziyade bir sanat eseri olduğu iddia edildi.

Usta yönetmen Stanley Kubrick'in 2001: A Space Odyssey filmindeki monolite benzetilen Utah'taki monolit, kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırıldı.