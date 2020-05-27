Monomani nedir

Saptantılı olma hastalığı anlamına gelen monomani, bir tek fikir üzerine oldukça yoğunlaşma ve her saniye o fikir üzerine düşünme demektir.

Bir fikir, şüphe, zan veya gayenin esiri haline geldiği; kişinin bu fikir, şüphe, zan veya gayeden başka bir şey düşünemez duruma geldiği zihinsel bir hastalık çeşididir.

Aşırı ve abartılı bir ruh halini de gösteren hastalık ayrıca aşırı düşkünlük, tutku, saplantı, iptilâ anlamlarını barındırır.

Pek çok alt türü olan monomani, tüm bu saplantılı olma durumu nedeniyle sosyal ilişkileri oldukça zedeleyen bir hastalık olarak bilinir.

PARANOYA İLE BAĞLANTILI

Örneğin hasta sürekli boğulacağını düşünüyorsa, kendisini yüzmeye çağıran bir arkadaşına karşı olumsuz düşünceler gerçekleştirebilir. Bununla beraber monomanik kişiler diğer tüm zihinsel hastalıklara sahip insanlar gibi bir tek kendilerinin gerçeği gördüklerini, geri kalan herkesin yanlış bildiğini düşünürler.

Bunu da kendilerinin üst bir duyuya sahip olduklarına, ya da doğaüstü bir güç tarafından uyarıldıklarına yorarlar.

Bütün bu özellikleri bakımından paranoya ile de bağlantılı olan monomani, zihinsel hastalıklar arasında en tehlikelilerinden biri olarak öne çıkıyor.

MONOMANİK KİŞİ TİPLEMELERİ

Tek bir düşünce veya düşünce tipine sahip sanrısı (hezeyanı) olan monomanik kişilerin tiplemeleri şu şekildedir:

Capgras sendromu: Hastanın çevresindeki kişilerin gerçek olmadığına, başkalarının onların yerine geçtiğine inanır.

Erotomanik sanrı: Hastada, bir kadın veya erkeğin kendisine aşık olduğu sanrısı vardır. Bunu destekleyen hiçbir davranış olmayabilir, hatta kişiler tanışmıyor dahi olabilir.

Binbir surat sendromu: Hastanın çevresindeki kişilerin görünüşlerini değiştirdiğine, farklı kişilerin görünümünü aldığına dair sanrıları olduğu bir sendromdur. Mesela binbir surat sendromunun bir alt türü olan likantropide, hasta kendisinin veya başkalarının kurt adam olduğuna inanır.

Genital retraksiyon sendromu: Kişinin, penisinin vücudunun içine çekildiğine dair sanrıları vardır.

Wendigo (Wihtigo): Hastanın, insan etine aşırı istek duymasına neden olan bir hastalıktır. Tedavisi de vardır.

Demonomani: Birinin cinler, iblisler tarafından takip edildiğine dair hastanın sanrıları olması anlamına gelir.

Reformist sanrılar: Hastanın sanrısının temelinde, dini, felsefi, siyasi konular bulunur.

Patolojik kıskançlık: Hasta gerçek olmadığı halde, eşinin sadakatsiz olduğuna inanır ve bunun için sürekli kanıt arar. Gerçekte olmayan bu "hayali aldatılma"yı önlemek için eşinin yaşamını kısıtlar.