Montignac diyeti nedir

Montignac diyeti, kalori kısıtlamasına gerek olmadan düşük glisemik indeksli gıdaların olduğu hayvansal ve bitkisel protein ağırlıklı bir beslenme tarzıdır.

Montignac diyeti, Fransız farmakolog Michel Montignac tarafından ortaya çıkmış bir beslenme modelidir.

Kalori kısıtlaması olmadan glisemik indeksi düşük besinleri tüketmeye odaklıdır.

Montignac diyeti, şok diyet adı altındaki beslenme tarzlarına karşıdır. Daha çok hayvansal ve bitkisel proteinli yiyecekleri tüketmeye yöneliktir.

Bu diyet modeli, kalp sağlığını tehlikeye atmadan, diyabet hastalıklarını önleyerek kilo vermeyi sağlar.

İştah konusunda sıkıntı çeken, açlık hissi yoğun olan kişiler için montignac diyeti iyi bir çözüm olabilir.

MONTİGNAC DİYETİNİN BASİT KURALLARI

En iyi karbonhidratlar glisemik indeksi düşük karbonhidratlardır.

Yağlı yiyeceklerin kalitesi doğal yağ içeriklerine göre değişir. (Çoklu doymamış yağ asitlerine sahip omega-3, balık yağı ya da tekli doymamış yağ asitlerine sahip zeytin yağı gibi.)

Doğal olmayan işlenmiş ve doymuş yağlardan kaçınılması gerekir.

Protein seçimi yapılırken sebze ya da et kaynağına dikkat edilmelidir.

Ne oranlarda birbirlerini karşıladıkları ve vücuda kilo aldırıp (hiperinsülinemi) aldırmadıklarına bakılmalıdır.

MONTİGNAC DİYETİ NASIL YAPILIR

Montignac diyeti 2 aşamalı bir diyettir.

İlk aşama bir ay ya da daha fazla sürebilir. Bu süreçte kişinin kötü beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi hedeflenir.

Miktar açısından hiçbir sınırlamanın yapılmadığı Montignac diyeti uygulanırken öğün atlamamak önemli noktalardan biridir.

Montignac diyet listesine göre; kahvaltı, günün en bol yenilmesi gereken öğünüdür. Akşamları ise mutlaka hafif ve az yiyecek tüketilmelidir.

İKİ AŞAMADAN OLUŞUR

Montignac Diyetinin ilk aşamasına zayıflama fazı adı verilmektedir. Bu aşamada glisemik indeks oranı 35 ve altındaki karbonhidratlı besinler tüketilir. Kişinin vücut ağırlığının her bir gramı için ise 1.3–1.5 gram günlük protein tüketilir.

İkinci aşaması, dinlenme ve korunma aşamasıdır. Yüksek glisemik indekse sahip gıdalar yerine düşük kalorili karbonhidratlar tüketilir.