Moratoryum nedir

Doğal afetlere uğrayanların bankalara olan borçlarının ilgili bankalar ya da devlet tarafından ertelenmesine moratoryum denir. Moratoryumla borçlarda yapılandırmaya gidilir.

Borç ve ödemeleri kapsayan moratoryum kavramı, ödeme gücünü kaybeden borçlunun, borcunun tamamını ödeyemeyeceği ya da bir kısmını ödeyemeyeceği anlamına gelir.

Moratoryum ilanı olarak adlandırılan bu durumda borçlar tamamen silinmez ancak çeşitli yapılandırmalara gidilir.

Borçlunun alıcıyla arasındaki borcun yeniden yapılandırılmasına ya da borç vadesinin uzatılmasına yönelik ilan edilen moratoryumun başka bir kullanım çeşidi daha vardır.

HANGİ DURUMLARDA MORATORYUM İLAN EDİLİR?

Deprem, sel, çığ gibi doğal afetlere uğrayanların bankaya olan borcunun devlet ya da iligili banka taradından ertlenmesi veya yeni vadelere bağlanması moratoryum örneğidir.

Moratoryum ilanı, devletlerin dış borçları için veya ülke içerisindeki belirli grupların borçları için de gerçekleştirilebilir.

Uluslararası hukukta da kullanılan moratoryum, devletler tarafından herhangi bir durumun hatırlatılması amacıyla da ilan edilerek kullanılabilir.

ÖZEL DURUMLAR HARİÇ BORÇ SİLİNMEZ

Borcun ortadan kalkmadığı moratoryum ilanında borç tamamen ortadan kalkmaz ancak bazı özel durumlarda borcun bir kısmının silinmesi gündeme gelebilir.