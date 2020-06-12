Morin khuur nedir

Moğol çalgısı olan morin khuur, at başından esinlenerek yapılan yaylı bir enstrümandır.

Geleneksel Moğol müziğinin vazgeçilmez enstrümanlarındna biri olan morin khuur, iki adet tele sahip bir çalgıdır. Ses tınısı keman veya çelloya benzeyen bu çalgı adını, at kafası anlamına gelen kelimelerden almıştır.

DOĞADAKİ SESLERİ TAKLİT EDER

Moğol halkının ve Moğol ulusunun sembolü olarak kabul edilen morin khuurun gövdesi odundan oyularak yapılır. Geleneksel yapılışta ise telleri geyik veya dağ keçisi kirişidir. Morin khuuru yayı ise genelde at kuyruğu sülenmiş sedir ağacı reçinesinden yapılır.

Morin khuur kompozisyonları doğadan esinlenir. Kopuz gibi morin khuur da rüzgar at sürülerinin seslerini taklit eder.

ŞAMAN AYİNLERİNDE KULLANILIR

Morin khuurda tek vuruşla yayın melodisi ve monoton dizeler aynı anda çalınabilir. Yöresel kutlamaların ve geleneksel ritüellerin vazgeçilmez çalgısı olan morin khuur, şamanizm ayinlerinde de ortaya çıkar.