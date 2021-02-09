Mormiks nedir

Mormiks, mor renge sahip meyve ve sebzelerin özleri alınarak konsantre bir hale getirilmesi ile ortaya çıkmış bir karışımdır.

Mor ekmek, mor simit, mor pide ya da mor baklavayla karşılaşan tüketicilerin pek çoğu aynı soruyu soruyor: Patlıcan rengine sahip bu ürünler de nerden çıktı?

Buna tek bir sözcükle cevap vermek mümkün: Mormiks

Mormiks maddesini elde etmek için, mor renkli meyve ve sebzelerden yararlanılmaktadır. Mormiks üretiminde faydalanılan mor renkli meyve ve sebzeler; ekşi karadut, yaban mersini, patlıcan, vişne, nar, böğürtlen, vişne, kırmızı soğanın kabuğu, turp, havuçtur.



Bu şekilde hazırlanan karışım, beyaz un ile birlikte kullanılmaktadır. Beyaz un ile kullanıldığında beyaz unun zararlı etkilerini azalttığı görülmüştür.

Mormiksten sadece ekmek değil baklava, makarna, simit gibi hamur işleri hatta dondurma ve çiğ köfte bile yapılıyor.

JAPONYA'DA ZORUNLU

Rengi ile ilgi odağı haline gelen mor ekmek Japonya'da zorunlu olarak üretilirken,Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilmeye başlandı. Ekmeğe mor rengi veren, mor meyve ve sebzelerin pigmentlerinden alınarak hamura katılır. Hiçbir şekilde katkı maddesi içermez,herkes tarafından rahatlıkla tüketilebilir.

MOR EKMEĞİN FAYDALARI

Mor ekmeğin faydaları saymakla bitmiyor. İşte onlardan bazıları:

– Diyabet

– Tansiyon

– Kan şekerini düzenleme

– Kansere yakalanma riskini azaltma

– Kalp ve karaciğer için detoks etkisi yaratma

– Vücuttaki organların daha rahat çalışmasını sağlama