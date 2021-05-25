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Mortalite nedir
- Haber Merkezi
- 25.05.2021 - 13:52
- Güncelleme : 25.05.2021 - 14:00
Bilimde hastalıkların sınıflandırılması ve ölçülmesi için farklı yöntemler bulunmaktadır. Sınıflandırma ve ölçme işlemlerinde hastalık, ölüm ve sağlık oranlarının ölçümü yapılmaktadır.
Hekimlerin sık sık kullandığı mortalite kelimesi, ölüm ve ölümlülük durumu olarak tanımlanmaktadır. Buna göre mortalite hızı hastalık nedeniyle ölüm gerçekleştiğinde bunun nüfusa bölünmesi ile hesaplanmaktadır.
Mortalite oranı diğer bir ismi ile kaba ölüm hızı, çoğunlukla senelik hesaplanmaktadır. Bu oran ise 1000 kişide ölüm sayısının hesaplanması olarak yapılmaktadır.
Ayrıca belli bir süre içerisinde hastalık nedeni ile ya da kendiliğinden gelişen ölüm oranlarının mevcut durumu tespit edilmekte ve sonrasında ölüm oranları mevcut durumdaki ortalamaya bölünmektedir. Sonuç ise 1000 ile çarpılması sayesinde elde edilmektedir. Bu oranlar, genellikle senelik bir şekilde hesaplanmaktadır.
Mortalite ölüm ölçütleri de çeşitlilik göstermektedir. Mortalite ölüm ölçütleri şu şekildedir:
- Kaba ölümlerdeki hız
- Ana ölüm hızları
- Özel ölüm hızları
- Ölüm doğumların ölçümü
- Fatalite hızları
- Ölü doğumların hızı
- Orantılı ölüm hızı
- Perinatal ölüm hızı
- Bebek ölümlerindeki hız
TIPTA MORTALİTE HIZI VE MORTALİTE ORANI NASIL HESAPLANIR
Tıp dünyasında mortalite hızı ve mortalite oranı hesaplanırken belli başlı istatistikler göz önünde bulundurulmaktadır.
Mortalite durumunda kaba hızların ölçümlerinde genellikle bir yıl içerisinde bir bölgedeki ölüm sayıları, kaba ölüm hız olasılıklarının hesaplanması durumunda kullanılmaktadır. Ölüm olasılığı yaşın artması ile birlikte artmakta ve bu nedenle yaş gruplarına göre hesaplamalar yapılması gerekmektedir.
Özel ölüm hızlarında, nüfusun farklı gruplamalarındaki ölüm olasılığı hesaplanmaktadır. Bu durum yaşa, cinsiyete ve ırka göre değişkenlik göstermektedir.
Mortalite ve ölüm istatistikleri hesaplamalarında istatistik kaynakları şu şekildedir:
- MERNIS
- Klinik ve hasta kayıtları
- İşyerlerindeki kayıtlar
- Belediyelerde bulunan kayıtlar
- Sigortadaki kayıtlar
- Nüfus kayıtları
- Hastalık bildirimleri
- Ölüm istatistiği
- Epidemiyolojik izlemler ve çalışmalar