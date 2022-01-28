Mozaik sanatı nedir

Mozaik sanatı, bir yüzeyin, farklı renklerdeki küçük parçacıkların yan yana getirilmesi yöntemiyle süslenerek ortaya çıkarılan eserlerdir.

Görsell sanatlar kategorisinde yer alan mozaik, bir yüzeyin farklı renkteki ufak parçaların bir araya getirilmesiyle oluşan eserlerdir.

Bir sanat dalı olan mozaiğin geçmişi çok eski çağlara kadar dayanmaktadır.

GÖRSEL ZENGİNLİĞİ ARTIRMAK AMACIYLA KULLANILIR

İlk çıktığı günden bu yana kullanım alanı genişleyen mozaik, sokaklarda, havuz içlerinde, evlerin dış cephesinde ve daha birçok alanda görsel zenginliği artırmak için kullanılmaktadır.

Mozaiğin tarihi antik çağlara uzanmaktadır. Sümer kenti Uruk'ta MÖ 3. binyıla ait, mozaiğe benzer duvar kaplamaları bulunmuştur.

MOZAİK SANATININ ANA MALZEMELERİ DOĞAL TAŞLAR VE CAMDAN OLUŞUR

Her türlü eşyanın parçalanması ve bu parçaların bir bütün haline getirilmesi ile mozaik sanatını yapabilmeniz mümkündür.

Gerekli olan malzemeler; yapıştırıcı, Mozaik Taşı, Cam, Tuğla, Metal, Deniz kabuğu

Mozaik sanatının ana malzemeleri doğal taşlar ve camdan oluşmaktadır.Mozaik yapımında genellikle seramik malzeme tercih edilse de, insan suratı yapımında daha çok mermer kullanılmaktadır.