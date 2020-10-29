Mozole nedir

Mozole, büyük, etkileyici ve gösterişli olarak inşa edilen anıt mezarlara verilen isimdir.

Mozole kelimesi Karya satrabı Mausolos’un isminden türemiştir. Musolos’un hayatını kaybetmesinin ardından dul kalan hanımı Artemisia M.Ö yaklaşık 353-350 yılları arasında Bodrum’da onun anısına gösterişli bir mezar inşa ettirmişti.

İnşa edilen anıt mezarın bazı kalıntıları günümüzde hala Londra’daki British Museum’da sergilenmektedir.

EN GÖSTERİŞLİ MOZOLE TAC MAHAL

Bugüne kadar inşa edilmiş emsalleri arasında hemen hemen en gösterişli anıt mezar olan ve Hindistan’ın Agra kentinde inşa edilen Tac Mahal ise, Babürlü hükümdarı Şah Cihan tarafından 1631’de ölen eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırılmıştır.

Bunun ardından Şah Cihan, kendisi için siyah mermerden inşa edilecek benzer bir anıt mezar inşa ettirmek istemiş fakat bu isteğini gerçekleştiremeden hayatını kaybetmiştir.

MOZOLE ÖRNEKLERİ

Diğer enteresan anıtmezar örnekleri içerisinde, bugün Sant’Angelo Kalesi ismiyle bilinen, Roma’daki Hadrianus‘un mezarı, Berlin’de Charlottenburg’daki III. Friedrich Wilhelm ile Kraliçe Louise von Mecklenburg-Strelitz‘in, Hampshire’de Farnborough’daki III. Napoléon‘un, Moskova’daki Lenin Mozolesi ve Ankara’daki Atatürk’ün Anıtkabir‘i sayılabilir.