Mücerret nedir

Mücerret, maddi açıdan zayıf olan ve bekar kimseler için kullanılan, fakat günümüzde litaratürden kalkan eskimiş bir sözcüktür.

Arapça kökenli olan mücerret, maddi yetersizlik ve yoksulluk anlamlarını taşır. Sözcük aynı zamanda soyut , yalnız anlamları da taşır.

Parasal güç olarak okuyacağımız mücerret, aynı zamanda bireyin kendine olan güvensizliğini de ortaya koyuyor.

Ekonomi terimi olarak da zaman zaman kullanılan mücerret, yoksulluk ve yoksunluk (olmayan) sözcüklerini de karşılıyor.

HİÇ EVLENMEMİŞ KİMSELER

Mücerret, eskimiş ve kullanımdan düşen bir sözcük olduğu için günümüzde pek kullanılmıyor. Eskimiş bir kelime olması sebebiyle modern dilde pek rastlayamayız.

Evlenmemiş kimseler için kullandığını yukarıda bahsetmiştik. Bunu bir örnekle açıklarsak, "Sen daha mücerret misin?"

SOSYAL HAYATTA MÜCERRET

Maddi açıdan zor günler geçiren ve sosyal hayata tutunmaya çalışan kişilerde bir süre sonra psikolojik sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Kendini yetersiz gören birey gittikçe saplantılı bir hayata doğru gider.

DESTEK ALMALILAR

Kişileri bu zor durumlarında yalnız bırakmamalı ve mümnkün olduğunca yardımcı olunmalıdır. Aynı zamanda devetin sosyal kurumlarına başvurarak gerekli yardımı isteyebilmelidir.

MADDİYAT VE BEKAR MÜRECCET ARASINDA FARK

Maddiyat açıdan zorluk çeken kişilerde daha çok psikolojik sorunlar baş gösterir. Bu ekonomideki mücerrettir.

Öte yandan hiç evlenmemiş erkek ve kadınlar için evlenmemek, başka bir hayat kurmak onlar için çoğu zaman sorun yaratmaz ve hayatlarına devam ederler. Dolasıyla maddiyat tarafını düşündüğümüzde psikolojik sorunlar daha ağır basıyor.