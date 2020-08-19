- Haberler
- İpucu Haberleri
- Muharrem ayı ne zaman? Aşure Günü ne zaman?
Muharrem ayı ne zaman? Aşure Günü ne zaman?
- Haber Merkezi
- 19.08.2020 - 11:23
- Güncelleme : 19.08.2020 - 11:23
Muharrem ayı, hicri takvimin ilk ayı olması sebebiyle hicri yılbaşı tarihidir.
MUHARREM AYI NE ZAMAN
2020 yılında Muharrem ayı, 20 Ağustos tarihine denk gelmektedir.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN
Muharrem ayının 10'uncu günü ise Aşure Günü olarak anılmaktadır. İslam inancına göre Muharrem ayının 10'uncu gününde birçok önemli olay meydana geldiği için, bu güne özel bir önem atfedilmiştir.
AŞURE GÜNÜ NE ANLAMA GELİR
Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir.
BİRLİK VE BERABERLİK SİMGESİ
Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Asırlardır devam eden bu gelenek ile “farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam edilmektedir.
AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?
Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)’in torunu Hz. Hüseyin’in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70’den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela’da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir.
Kerbela’da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.