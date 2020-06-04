Muhayyile nedir

Muhayyile, olmamış şeyleri zihninde kurgulayan, hayal gücü yüksek olanlara denir.

Arapça kökenli olan muhayyile, üstün hayal kurma yeteneğine denir. Hayal kurmak da bir yetenektir.

Mesela yazarlar...

O yazarlar ki, koca koca ciltli kitapları üstün zekalarını ve hayal güçlerini kullanarak yazarlar. İlham alırlar, oturur yazarlar.

İşte bütün o betimlemeleri yapmak, okuyucularını sayfalar arasında dolaştıran yazarların hayal gücü muhayyile ile açıklanabilir.

HAYAL BİLGİDEN ÖNEMLİDİR

Bir insan bazı bilgilere sahip olabilir ama hayalleri yoksa bu bilgileriyle hangi hayallerin gerçekleştirilebileceğine dair düşünce içerisinde değilse bu bilgilere sahip olmanın bir anlamı olmayacaktır.

Ne yapacağını bilmeyen, hayalleri olmayan birisine çok büyük miktarda para verseniz bu parayla neler yapacağını tahmin etmek hiç de güç olmayacaktır.





HAYALE LAYIK OLMAK

Biz neyin hayalini kurarsak ona layık olduğumuzu, o kadar büyük ya da küçük şeyleri hak ettiğimizi düşünürüz.

Hayatımızda büyük şeylerin gerçekleşmesini istiyor isek, önce büyük düşünüp hayatımızda bu hayalin yeşermesi için uygun zemini oluşturmamız gerekir.

ÜSTÜN ZEKALILAR

Muhayyile özellikte olan kişiler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre üstün zekalı oldukları saptanmıştır.

Çünkü, hiç olmadık şeyleri bir anda kafasında kurgulayan, çıkarımlara varmaya çalışan bu insanlar gerçeklerden öte hayal dünyasında yaşarlar.





YENİ DÜNYA DÜZENİ

Hayal dünyasında yaşamaları asla kötü bir şey değildir ve onlar hayal kurarak kendilerine yeni dünya düzeni kurarlar. Kurdukları bu dünya düzeninde özgürce yaşamlarını sürdürler.