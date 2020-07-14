Muhrip nedir

Torpido, top ve denizaltılara karşı silahlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisine muhrip denir.

Donanma terminolojisinde, hızlı, yüksek manevra kabiliyeti olan, zırhlı, dayanıklı, filolara veya saldırı takımlarına, daha küçük araçlardan (torpido botu, denizaltı ve uçaklar) gelen saldırılara karşı koruma ve eskortluk yapan bir savaş gemisidir.

Büyük savaş gemileri arasında ortada kalan muhrip, fırkateynden daha büyük ve kapsamlı, biraz hantal, büyük savaş gemisi olan kruvazörden de küçüktür.

HAFİF SAVAŞÇILAR OLARAK BİLİNİRLERDİ

Muhriplerin önemi birinci ve ikinci dünya savaşlarında değişmiştir.

Buna göre Birinci Dünya Savaşı öncesinde muhripler, okyanus ötesi görevler için kullanılamamış, hafif savaşçılar oldukları için sadece muhrip takımı ve muhrip botu olarak yerini almışlardır.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA ÖNEMİ ARTTI

Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında muhriplerin önemi artmıştır. Bağımsız olan muhripler, özellikle 1950 ve 1960'larda büyük savaş gemileri kadar tonaja ve öneme sahip olup, yardımcı pilot görevini üstlenmiştir.

ABD’DE İKİ ADET VAR

Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri aktif olmayan ama herhangi bir ihtiyaç durumunda aktif hale getirebileceği konumda bulunan iki adet Iowa sınıfı zırhlıya sahiptir.

BÜYÜK KENTLERİ YOK EDEBİLİR

Modern muhripler, zannedildiğinin aksine çok daha tehlikeli olabilirler. Tonaj olarak İkinci Dünya Savaşı zamanının kruvazörlerine denk olsalar da silah yönünden bakıldığında küçük bir yaylım ateşiyle büyük kentleri yok edebilecek şekildedirler. Nükleer füzeleri bulunan muhriplerin torpido atabilme kabiliyeti de vardır.