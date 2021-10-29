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    Mukbang nedir

    Özellikle 'Youtube' dünyasında popüler olan 'mukbang' insanların kamera karşısına geçerek bir anda dünyaları yemesini amaçlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 12:03
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    Mukbang nedir

    Güney Kore'de 2009 yılında başlatılan 'mukbang' yani sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan yemek videoları tüm dünyada ilgi görmeye başladı.

    Mukbang, diğer adıyla 'yemek yayını' olarak bilinen aynı zamanda görüntülü sohbet videolarına verilen isim, Güney Kore'de "moekneum" yemek yemek, "bangsong" ise yayın yapmak demektir.

    KAMERA KARŞISINDA DÜNYALARI YİYORLAR

    Uzmanlara göre mukbang videoları, insanların yalnız kalmasını engellemeye başladı ve bu videolar sayesinde tek başına yemek yiyen insanlar hem yemeklerinin tadına varabiliyor hem de yalnız olmadıkları için mutlu oluyorlar.

    Fakat bu kadar fazla abur cuburun bir anda tüketilmesi sağlığımızı olumsuz etkiliyor.

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