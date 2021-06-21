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- Mukormikoz nedir
Mukormikoz nedir
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 15:57
- Güncelleme : 21.06.2021 - 16:16
Tıbbi ismiyle 'Mukormikoz', kara mantar hastalığı ciddi enfeksiyondur.
Koronavirüs bitmeden gündem olan kara mantar hastalığı belirtileri, tedavisi, insandan insana bulaşma durumu gibi birçok konu merak ediliyor.
Hindistan'da on binlerce hastada görülen ve yeni bir salgın gibi yayılan 'kara mantar' Arjantin'e de sıçradı. Birçok insan bu hastalık sebebiyle gözünü kaybetti.
MUKORMİKOZ NEDİR?
Nadir ve ölümcül durum olan mukromikoz, zayıf bir bağışıklık sistemine sahip insanları öldürebilen, mukromisetler olarak bilinen ve doğal olarak mevcut küflerden kaynaklanıyor.
MUKORMİKOZ NEDEN OLUR?
Özellikle toprakta bulunan mantarlar nedeniyle ortaya çıkar. Mukor cinsi mantarlar çürüyen kütük ve ağaçlarda, toprakta, gübrede, çöp alanlarında bulunur.
Vücuda kesik, çizik yada solunum ile bulaşır, mukozalardan göze bulaşabilir. Vücuda bir kez yerleştikten sonra hızla çoğalır.
Bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğu veya çöktüğü durumlarda ölüme bile sebebiyet verebilir.
MUKORMİKOZ BELİRTİLERİ
- Ateş,
- Öksürük,
- Yüz ağrısı,
- Gözde şişme ve göz yuvarlağının dışarı doğru itilmesi,
- Sinüsler üzerinde kızarıklık,
- Kanlı öksürük,
- Nefes darlığı,
- Kanlı kusma,
- Karın ve göğüs ağrısı,
- Fenalık hissi, şuur bulanıklığı,
- Uykuya meyil ve genel durumda hızla bozulma.
- Cilt enfeksiyonlarında ise hızla gelişen kızarıklık, enfeksiyon yerinde sıvı birikimi ve akıntı, şiddetli ağrı, sertlik, şişlik ve siyahlaşma olur.