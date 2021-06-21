Mukormikoz nedir

Kara mantar olarak da bilinen 'mukormikoz hastalığı' Meksika'da da ortaya çıktı. Mukormikoz, özellikle koronavirüs olmuş ve sonrasında atlatmış olan bireyleri hedef alıyor.

Tıbbi ismiyle 'Mukormikoz', kara mantar hastalığı ciddi enfeksiyondur.

Koronavirüs bitmeden gündem olan kara mantar hastalığı belirtileri, tedavisi, insandan insana bulaşma durumu gibi birçok konu merak ediliyor.

Hindistan'da on binlerce hastada görülen ve yeni bir salgın gibi yayılan 'kara mantar' Arjantin'e de sıçradı. Birçok insan bu hastalık sebebiyle gözünü kaybetti.

MUKORMİKOZ NEDİR?

Nadir ve ölümcül durum olan mukromikoz, zayıf bir bağışıklık sistemine sahip insanları öldürebilen, mukromisetler olarak bilinen ve doğal olarak mevcut küflerden kaynaklanıyor.

MUKORMİKOZ NEDEN OLUR?

Özellikle toprakta bulunan mantarlar nedeniyle ortaya çıkar. Mukor cinsi mantarlar çürüyen kütük ve ağaçlarda, toprakta, gübrede, çöp alanlarında bulunur.

Vücuda kesik, çizik yada solunum ile bulaşır, mukozalardan göze bulaşabilir. Vücuda bir kez yerleştikten sonra hızla çoğalır.

Bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğu veya çöktüğü durumlarda ölüme bile sebebiyet verebilir.

MUKORMİKOZ BELİRTİLERİ