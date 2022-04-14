Mümessil nedir

Kelime olarak "temsilci" anlamına gelen mümessil, genellikle ilaç pazarlama sektöründe bulunan kişiler için kullanılır.

Mümessil, ticari biçimde işletilen bir kurumu, temsil etme ve vekil sıfatı ile imza atmak üzere kendisine izin verilen ve yetkili kılınan kimsedir.

Ancak mümessillik genel olarak tıp sektöründe karşımıza çıkar.

Tıbbi mümessil olarak sözlüğe yerleşen bu kelime, ilaç firmalarının yeni çıkardığı ilaç ve medikal ürünlerini sağlık çalışanlarına detaylı olarak tanıtmakla sorumlu olan meslek grubu olarak tanımlanır.

Mümessiller, pazarlama stratejisini ve yöntemlerini kullanarak, eğitimini aldığı ürünlerin satışını gerçekleştirir.

Tıbbi mümessil olabilmek için üniversitelerin 2 yıllık ön lisans eğitimi veren Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümünü bitirmek gerekir.

Tıbbi Mümessillerin görevleri

tıbbi mümessillerin görevleri arasında şunlar yer alır;