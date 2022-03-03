Mürettebat nedir

Arapça'dan dilimize geçen mürettebat kelimesi, uçaki gemi vb. taşıtlardaki görevlilerin tümü veya bir iş için görevlendirilen özel birlik anlamına geliyor.

Sıkça duyup meraka düştüğümüz kelimelerden biri de mürettebat.

Askeri alanlarda önümüze çıkan mürettebat kelimesinin kökeni Arapça'ya dayanıyor.

'BİR İŞ İÇİN GÖREVLENDİRİLEN ÖZEL BİRLİK'

Dilimize Arapça'dan geçen mürettebat kelimesi, TDK'ya göre; Bir iş için görevlendirilmiş özel birlik veya gemi uçak vb. taşıtlardaki görevlilerin tümüdür.

Literatüre 15'inci yüzyılda giren mürettebat, aynı zamanda tertip edilmiş, sıralı ve düzenli anlamlarını da taşımakta.

Bir diğer yandan ise bu kelime denizcilik ve hava sektöründe terim anlamında kullanılıyor.

EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Mürettebat kelimesinin eş anlamlıları ise; Tayfa, çalışman ve gemi olarak karşımıza çıkıyor.