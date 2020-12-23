Mutant nedir

Genetik materyalin değişmesi sebebiyle bazı fiziksel ve biyokimyasal özellikler açısından bir önceki hücreden farklı olan, mutasyona uğramış yeni nesil canlılara mutant denir.

Mutasyon, varyant ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır.

Mutantlar, mutasyona yani gen değişimine uğrayan birey veya hücrelerin, gözle görünür biçimde şekil değiştirmiş halidir.

VİRÜS MUTASYONU

Virüsler, diğer mikroorganizmalardan daha fazla genetik varyasyonlara açıktırlar ve maruz kalırlar. Bu değişiklikler, genellikle genetik yapıda oluşan ve fenotipe de etkileyen mutasyonlar sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Mutasyonlar sonucunda, orijinallerine göre değişik genotipte ve buna bağlı olarak fenotipte gözlemlenen ve saptanan yeni nesiller yani mutantlar meydana gelir.