Narmer nedir

Birçok bilim adamı tarafından, Mısır'daki ilk hanedanlığı kurmuş olan firavun olarak adlandırılıyor.

M.Ö. 3100 yıllarında hüküm sürmüş, Akrep Kral'ın veliahtı olarak tahta çıkıp, Aşağı ve Yukarı Mısır'ı birleştiren firavun olarak tanınmakta olan Narmer'in, son dönemde keşfedilen bulgularla Akrep Kral olabileceği de tahmin ediliyor.

1898 yılında Yukarı Mısır'ın hanedan öncesi dönemine ait dini ve siyasi başkenti olan Hierakonpolis'te bulunan ünlü Narmer tabletleri de Narmer'in Mısır'ın ilk firavunu olabileceği düşündürüyor.

Fakat geleneksel tarihçiler, Manetho'nun firavun listesinde söz konusu birleştirici firavunun Menes olduğunu geçerli sayıyor.

TARİH VE ARKEOLOJİ DÜNYASI HALA TARTIŞIYOR

Bu çerçevede Mısır'ın ilk firavunu konusu, halen tarih ve arkeoloji dünyasında tartışılıyor.

Öte yandan bazı bilim adamları, Manetho'nun listesinde yer alan Menes ile Narmer'in hiyerogliflerdeki görünüm benzerliği nedeni aynı kişi olduğunu öne sürüyor.

Bazı bilim adamları ise Narmer'in oğlu ve veliahtı olan Hor-Aha ile Menes'in aynı kişi olduğunu iddia ediyor.

‘TAHTA GEÇMİŞ OLABİLİR’ DİYENLER VAR

Ortaya atılan başka bir teoriye göre ise Narmer'in, Mısır'ı asıl olarak birleştiren ve Akrep Kral olarak adlandırılan bir Yukarı Mısır firavunun yerine acilen tahta geçmek zorunda olan veliahtı olduğu yönünde….

Hatta Mısır'ın birleştirilmesi zaferinin bu hızlı değişiklik nedeni ile Narmer'e ithaf edildiği söyleniyor.

MENES’E AİT HİÇBİR KAYDA RASTLANMADI

Yakın zamanda Den's ve Qa'a's mezarlarında bulunan firavunlar listesinde, Narmer'den Aşağı ve Yukarı Mısır'ın birleştiricisi olarak bahsedilirken, Hor-Aha'nın onun yerine tahta geçtiğinden bahsedildiği fakat Menes'e ait hiçbir kayda rastlanmadığı görüldü.

İSRAİL’DE BULUNAN NARMER TABLETİ DEĞİL

1994 yazında İsrail'deki Nahal Tillah kazısı sırasında bulunan seramik bir parça üzerinde 1898'de bulunan Narmer tabletlerindeki firavun sembolünün aynısına rastlandı. Daha sonra yapılan tarihlendirme ve mineral testleri sonucunda söz konusu seramik parçanın, beş bin yıl önce İsrail'e Mısır'dan getirilmiş olan bir şarap karafına ait olduğu saptandı.