Narsist nedir

Kendini her şeyin üstünde tutan ve kendine aşık olan kimselere narsist denir.

Psikolojik öğelerin çokça görüldüğü narsistler, kendilerine büyük hayaranlık duyarlar. Herkesten üstün olduklarına inanan narsitler, aynı zamanda kibirlidirler.

Koca dağları ben yarattım havasından asla kurtulmazlar ve çevresindeki herkese küçümseyici bakışlarla süzerler.

KENDİNE AŞIK KİMSE

Narsistler, kendilerini o kadar çok beğeniyorlarki adeta aşık olurlar kendilerine. Hergün aynanın karşısına geçip, kendilerine uzun uzun bakarlar ve "En güzel ya da en yakışıklı benim" derler.

"SADECE BEN"

Narsistlerin daha fazla benmerkezci olması, duyarlılıklarının azalması ve empatinin önemini her geçen gün biraz daha kaybetmesiyle narsistlerin sayısında gözle görülür artışın yaşanmasına neden oldu.

Sadece kendilerini düşünen bu insanlar, çevrelerindeki hiçbir şeyi görmezler ve dikkat etmezler.

DOYUMSUZDURLAR

Narsitlerin bir diğer özelliği ise sürekli aç olmalı ve yemek yeme istemeleridir. Doyma hisleri yoktur ve yemeketen kısa bir süre sonra tekrar acıkırlar. Sürekli yemek yedikleri içinde obezite gibi hastalıklara yakalanırlar.

BİRİNCİL NARSİSİZM

Bebek için karnının doyurulması önemli ve gerçek olan tek şeydir. Ve bu durumu Sigmund Freud, birincil narsisizm olarak tanımlamıştır. Ünlü Avustralyalı nöroloğa göre ikincil narsisizm ise diğerinden biraz daha az narsistik davranmak demektir.