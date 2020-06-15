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    Narsistik sayı nedir

    Narsistik sayı; n haneli sayının basamaklarının n’nci üstlerinin toplanması sonucunda, ortaya çıkan sonucun sayının kendisine eşit olduğu sayılardır.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2020 - 18:10
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    Narsistik sayı nedir

    Narsistik sayılarda, n haneli bir sayının tüm basamaklarının n'nci kuvvetlerinin toplamı, sayının kendisine eşit olur.

    ARMSTRONG SAYI DA DENİLEBİLİR

    Narsistik sayı, Armstrong sayısı olarak da bilinir.

    Örneğin: 3 basamaklı olan 153 sayısını ele alırsak, her basamaktaki sayının üstü 3’nü; yani küpünün toplamına bakmamız gerekir.

    1 üstü 3 + 5 üstü 3 + 3 üstü 3 = 1 + (5 x 5 x 5) +(3 x 3 x 3) = 153 (Narsistik sayı)

    403 sayısını ele alırsak;

    4 üstü 3 + 0 üstü 3 + 6 üstü 3 = (4 x 4 x 4) + 0 + 6 x 6 x 6 = 64 + 216 = 280 (Narsistik sayı değil)

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