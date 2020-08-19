Nasıl imam olunur

İmam olmak için imam hatip lisesinden mezun olmak ya da düz liseden sonra ilahiyat alanında ön lisans veya lisans bitirmiş olmak gerekiyor. İmam olabilmek için KPSS ve DHBT şartları da koşuluyor.

Türkiye'nin her yerine yapılan imam atamaları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılıyor.

İmam olabilmek için ise 2 farklı seçenek bulunuyor. İmam olmak isteyen kişi yalnızca imam hatip lisesi mezunu olmak zorunda değil.

HERKES İMAM OLABİLİR Mİ

İmam hatip lisesi mezunu olanların imam olabilmesinin yanında düz liseden mezun olduktan sonra ilahiyatta 2 yıllık onlisans veya 4 yıllık lisans eğitimi alan kişiler de imam olabiliyor.

Sadece erkeklerin yapabildiği imamlık mesleği için hafızlık şart değildir.

DÜZ LİSE MEZUNLARI NASIL İMAM OLABİLİR

İmam hatip lisesi mezunu olmayan bir kişinin imam olmak istemesi halinde üniversite sınavlarına girmek, üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinde 2 yıllık ön lisans eğitimi ya da 4 yıllık lisans eğitimi almaları gerekir.

DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVI VE KPSS

Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar DHBT olarak kısaltılan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’na girme hakkı kazanırlar. İmam olmak için ayrıca Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı da vardır.

İmam hatip lisesi mezunları direkt olarak bu sınava girebilirler. Atamalarda imam hatip lisesi mezunları ile düz liseden gelerek 2 yıl ön lisans veya 4 yıllık lisans eğitimi sonunda imam olanlar arasında bir fark yoktur.

DHBT SINAVI NASIL YAPILIR

DHBT yani Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nın düzenlenme yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ÖSYM’ye verilmiştir.

DHBT sözlü ve yazılı olmak üzere iki farklı bölümden oluşur. Adaylar ilk olarak sözlü sınava girerler.

DHBT sözlü sınavında imam adayları mevlit yönetme, cemaate namaz kıldırabilme, Kur’an-ı Kerim okuyabilme gibi konularda sınanır.

Sözlü sınavda başarılı olan imam adayları yazılı sınava girerler. Bu sınavda adaylara imam hatip lisesinde veya üniversitede aldıkları derslerden sorular sorulur.

DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ SINAVINA GİRMEK İÇİN KAÇ PUAN ALINMALI

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı’nı geçebilmek için en az 60 puan almak gereklidir.

İMAM OLMAK İÇİN KPSS'YE GİRMEK ZORUNLU MU

Ancak imam olabilmek için sadece bu sınava girmek ve 60 puan almak yetmez. İmam olmak isteyen herkesin KPSS’ye de girmesi gerekir. Çünkü imamlar devlet memuru statüsünde görev yaparlar.

İMAM OLMAK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALINMALI

İmamlık için sınava girenler arasından Kamu Personeli Seçme Sınavı B grubundan en az 50 puan alan kişiler başarılı sayılırlar. Fakat imam atamalarında en yüksek puan alan adaylardan başlanır. Bu sebeple KPSS’den yüksek puan alınması her zaman avantajdır.

İMAM KADROLARI

Adayların sınav şartlarını yerine getirdikten sonra yapması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imam kadrosu açılmasını beklemektir. Kadrolar açıldığında istenen belgeler teslim edilmek suretiyle başvuru yapılır. imam olmak isteyenler için herhangi bir yaş şartı yoktur. İmam olmak için gerekli diğer tüm şartlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ilanlarda yer alır.

İMAM OLMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIR

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin A bendinde belirtilen şartları eksiksiz olarak yerine getiriyor olmak,

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın imam alımları ile ilgili yönetmeliğinde belirtilen ve din hizmetleri sınıfında görev yapacak olan kişiler için geçerli olan “Ortak Nitelikler” şartlarını taşıyor olmak,

Başvuru yapıldığı tarihin son gününde en az imam hatip lisesi düzeyinde dini mezuniyeti bulunmak,

4 yıllık lisans mezunlarının KPSS B Grubu KPSSP-124 puan türünden, 2 yıllık ön lisans mezunlarının B Grubu KPSSP-123 puan türünden ve imam hatip mezunlarının B Grubu KPSSP-122 puan türünden en az 60puan alması,

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapmıyor olmak."