NAVTEX nedir

Gemiler üzerindeki bilgi ve birçok veri aktarımının sağlanması için tasarlanmış olan uluslararası bir iletişim sistemidir.

Navigational Telex kelimesinin kısaltılmış hali olan 'NAVTEX', denizciler tarafından kullanılan önemli bir cihazdır.

Haberleşmede kullanılan bu cihaz; meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkındaki bilgi aktarımında işe yarar.

ULUSLARARASI İLETİŞİM SİSTEMİ

Navtex mesajları, dar bant direkt yazdırma yöntemi (Narrow Band Direct Printing: NBDP) ile normal olarak sadece İngilizce gönderilir. Bu mesajlar ise gemide bulunan özel bir yazıcı vasıtasıyla yazdırılır.

Bilgi aktarımını gemilere anında iletmek için tasarlanmış olan uluslararası iletişim sistemi Navtex, aynı zamanda 518 kHz frekansında çalışır.

4 saatte bir yayın yapar ve yayın süresi 10 dakikayı geçemez.

NAVTEX İLANI NEDİR

NAVTEX ilanı ise bu cihaz üzerinden gerçekleşen bildirimi ifade eder. NAVTEX ilanı tatbikat gibi durumlarda da bilgilendirme amacıyla gerçekleşebilir.