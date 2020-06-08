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    Neoklasisizm nedir

    Antik Roma ile Antik Yunan dönemlerinde ortaya çıkan sanat eserlerindeki tarzın yeniden canlandırıldığı sanat akımına Neoklasisizm akımı denir.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 17:57
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    Neoklasisizm nedir

    Barok ve Rokoko dönemlerinde ortaya çıkan sanatta gösteriş, sanatçıları yeniden sadelik arayışı içine yöneltmiştir.

    Barok ve Rokoko akımlarındaki aristokrat tutuma tepki olarak Neoklasisizm akımını benimseyen sanatçılar, halkçı bir tutum sergilemişlerdir.

    Özellikle Pompei'de başlayan kazılarla birlikte, geçmişe duyular merak da artmıştır.

    İTALYA'DA BAŞLADI

    İlk olarak İtalya'nın Roma kentinde ortaya çıkan Neoklasisizm akımı, ardından Barok ve Rokoko akımlarının da yoğun bir biçimde gözlendiği Almanya gibi diğer Avrupa ülkelerine de sıçradı.

    KONULAR YUNAN MİTOLOJİSİNDEN ALINDI

    Yalın bir anlatımın görüldüğü Neoklasisizm'de, çizgisel forma oldukça büyük bir önem verilmiştir. Resimde canlı renklerden çok pastel renkler tercih edilirken; konular ise genellikle Yunan mitolojisinden alınmıştır. Neoklasisizm akımının etkisinde kalan mimari yapılarda ise anıtsallık ve simetri önem kazanmıştır.

    ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

    Neoklasisizm akımına ait eserler ortaya koyan önemli sanatçılar ise şu şekildedir:

    Jacques Louis David
    Jean Pomuste Dominique Ingres
    Marie - Guillemine Benoist
    Anne Louis Girodet de Roucy Trioson
    Adélaide Labille - Guiard
    Antonio Cannova
    Andrea Appian


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