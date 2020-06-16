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    Neon nedir

    Neon soy gazlar arasında bulunan ve ışık araçlarında kullanılan bir elementtir.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2020 - 16:45
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    Neon nedir

    Neon; renksiz, kokusuz ve tatsız gaz elementidir.

    Özellikle aydınlatma sektöründe kullanılan neon, renkli ışıkların oluşumuna sebep olur.

    Reklam tabelalarında ve panolarında kullanılan ışıklandırmaların kaynağı, içine neon gazı doldurulmuş basınçlı tüplerdir.

    BİRÇOK ÜRÜNDE KULLANILIR

    Neon elementi, lambalar, flouresans ampulleri, gece lambaları, elektrikli aletler, aydınlatma tüpleri, lazerler ve dalgıç tüpleri gibi birçok üründe kullanılır.

    KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

    Kimyasal sembolü “Ne” olan neonun atom numarası 10'dur.

    Oda sıcaklığında gaz formunda bulunan, tek atomlu, toksik olmayan, ametal bir soy gazdır. Asal gazlar arasında helyumdan sonra en hafif ikinci gazdır.

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