Netlessfobi nedir

Dijital çağın yol açtığı psikolojik rahatsızlıklardan biri olan netlessfobi, internetsiz kalma korkusu olarak da bilinmektedir. Özellikle Z kuşağı arasında oldukça yaygındır.

İnsanlar, İnternet ile tanışana kadar sadece yaşadıkları bölgeyle sınırlı olacak şekilde sosyal ilişki kurabiliyorlardı.

İnternetin icat edilmesiyle birlikte dünyanın her yerinden insanla istedikleri zaman iletişime geçebilir hale geldiler.

Bilgi edinebilmenin sınırları da bir hayli genişledi. Bir zamanlar sadece matbu kitaplardan edinilen bilgi, artık uluslararası düzeyde, evrensel dijital bir kitaplıktan edinebilir hale geldi.

İnternet sayesinde, internet bağlantısı kurabileceği bir dijital cihaza ve internet erişimine sahip olan herkes, zamandan ve mekandan bağımsız olarak iletişime geçebiliyor.

Ancak internet, bizi özgürleştirdiği kadar da bağımlı kılıyor. İnternetin sağladığı iletişim ve erişim kolaylığının birden kaybolması, yoksunluk belirtileri gösterilmesine neden oluyor.

Kullanım amacı ve alanı oldukça geniş olan internet, bazen iletişim kurmak bazen eğlenmek bazen de bilgi edinmek için kullanılıyor. Bunun yanı sıra internette her yaştan bireye ve her ihtiyaca hitap edecek içerik bulunabiliyor. Bu durum, internetin yerinin doldurulması zor bir kaynak haline gelmesine neden oluyor.

İnternetsiz kalma korkusu ise ''netlessfobi'' olarak adlandırılıyor. Dijital çağın yol açtığı 3 psikolojik rahatsızlıktan biri olan netlessfobi ile ilgili henüz literatürde yeterince bilgi bulunmuyor.

NETLESSFOBİ BELİRTİLERİ

İnternetsiz kalma korkusu yaşayan bireyler, internet kullanmaya ihtiyaçları olmasa dahi yokluğundan huzursuz olur. Yani netlessfobi, internetin aşırı kullanımından ziyade kişinin internetin olmadığı bir ortamda kalamaması ve internet yoksunluğundan endişe duymasıdır.

İnternetsiz kalma korkusu yaşayan bireylerde aşağıdaki belirtiler görülebilmektedir:

Laptop, tablet, telefon gibi üçten fazla internet bağlantısına sahip akıllı cihazı bir arada kullanmak

Günlük hayatta gidilen mekânlarda internet bağlantısının olmasına dikkat etmek

Günde en az 8 saat online olmak

İnternete bağlanma imkânı olmadığında hayatın durduğu düşüncesine kapılmak

İnternete bağlanma imkânı olmadığında sosyal ağlardaki yeni gelişmeleri kaçırmaktan ve tekrar yakalayamamaktan endişe duymak

Gece uyurken bile internete bağlanabilme özelliği olan akıllı cihazları ulaşabileceği mesafede bulundurmak

Sosyal medya hesaplarına ait mesaj, bildirim, beğeni, ses ve görüntülerden büyük bir haz duymak

Kısa süreliğine bile olsa internetten ayrı kalamamak

Yemek siparişi, alışveriş, fatura ödeme gibi günlük işlerini sürekli olarak internet aracılığıyla gerçekleştirmek

Sürekli internet arayışı içerisinde olmak

NETLESSFOBİNİN OLUMSUZ ETKİLERİ

İnternetsiz kalma korkusu, bireyin duygu, düşünce ve davranışlarına yansımaktadır. Bu bireylerde görülen olumsuz etkiler şu şekildedir:

Sosyal medyada çok zaman geçirmenin sonucunda zorlaşan zaman yönetimi

Kişisel veya mesleki gelişime katkısı olmayan sitelerde gereksiz zaman geçirme

Kişisel uğraşlara gereğinden fazla zaman harcama

İşleri önceliklemede problem yaşama

Erteleme davranışında artış

İşleri geciktirmede herhangi bir sorun görmeme

Aksayan işlerle ilgili bahaneler üretip sorunun internet kullanımıyla ilgili olmadığını ispatlamaya çalışma

Ödül ve ceza algısında farklılaşma

Dikkati sürdürme ve konsantrasyon güçlüğü

Umursamazlık ve empati eksikliği

İnternetin yoksunluğunda öfke, huzursuzluk, stres hissetme

Sürekli online oyun, kumar, bahis, spor ve benzeri takibi veya blog, sözlük, haber takibi,

Online olunamayan sürelerde sosyal beceri eksikliği gösterme

Teknolojik cihazlardan uzak duramama veya yeniliklerden haberdar olamama

NETLESSFOBİ İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR

İnternetsiz kalma korkusuyla başa çıkmak için ,lk olarak kişinin internet ihtiyacının nedenleri tespit edilmelidir. Ayrıca alternatif uğraşlar geliştirmesi desteklenmelidir.

Bilinçli ve kontrollü internet kullanımının kazandırılması için bilişsel ve davranışsal çalışmalar yapılmalıdır. Bireysel psikolojik danışmanlık ve grup terapisi işe yaramaktadır.

Yoksun bırakmak yerine amaçlı ve verimli internet kullanımı teşvik edilmelidir. İhtiyaç duyulursa kademeli yoksun bırakma uygulanarak internet kullanım sıklığı azaltılabilir.