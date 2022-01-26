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Nihale nedir

Nihale nedir

Günlük hayatta adını sıklıkla duyduğumuz nihale; tava, çaydanlık ve tencere gibi mutfak gereçlerinin masaya veya tezgaha koyulduğunda o alana zarar vermemesi adına kullanılan bir alettir.