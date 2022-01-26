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    Nihale nedir

    Günlük hayatta adını sıklıkla duyduğumuz nihale; tava, çaydanlık ve tencere gibi mutfak gereçlerinin masaya veya tezgaha koyulduğunda o alana zarar vermemesi adına kullanılan bir alettir.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 17:55
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    Nihale nedir

    Farsça kökenli olan nihale kelimesi, dilimizde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alıyor.

    Özellikle kahvaltı sofralarında adını çokça duyduğumuz nihale, sofrada kullanılan tencere çaydanlık ve tava altlığı anlamına geliyor.

    NE İŞE YARAR

    Yemek sofralarına ocağın üzerinden alınarak getirilen tencere, çaydanlık ve tava benzeri eşyaların, sıcaklığıyla masaya zarar vermemesi adına kullanılır.

    Nihale genellikle ahşap, metal veya ısıya dayanıklı malzemelerden üretilen bir mutfak gerecidir.

    NİHALE NE DEMEK

    Dilimize Farsça'dan gelen TDK açısından bakıldığında "Fidan, taze sürgün" anlamlarını taşıyor.

    Nihale nedir #1


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