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Nihilizm nedir
- Haber Merkezi
- 06.05.2020 - 16:20
Nihilizm, bütün gerçeklerin ve değerlerin reddedilmesi olayına denir.
Alman filozof Nietsche tarafından ortaya atılmış bir kavramdır.
Nihilizm, köken olarak Latince nihil kelimesinden gelmektedir.
NİHİLİZM NEDİR, NELERİ YOK SAYAR?
Nihilizm kavramı için dünya sıkıcı anlamsız bir yerdir. Bir boşvermişlik hali söz konusudur.
Nihilistler tanrının varlığını, iradenin özgürlüğünü, bilginin imkanını, ahlakı ve tarihin mutlu sonunu kabul etmezler ve reddederler.
Nihilizm, küresel bir ret akımı olarak da düşünülmektedir.
NİHİLİST DÜŞÜNÜRLER
Nihilist düşünce sisteminin etkisinde kalan düşünürler:
Friedrich Nietzsche, Neyzen Tevfik, Ludwig Andreas Feuerbach, Henry Thomas Buckle, Max Stirner, Albert Camus, Arthur Schopenhauer, Jean-Paul Sartre ve Herbert Spencer'dır.
HANGİ ALANLARDA KABUL GÖRÜR?
Nihilizme ihtiyaç duyulan alanlar ise şöyle:
Siyaset,Bilgi Felsefesi ve Ahlak.
Bazı nihilist bakışa göre devlet, insanların ahlâkını bozan bir olgudur ve ortadan kaldırılmalıdır.
Kökten bir şüpheciliğe sahip nihilist akımlar, değerlere karşı radikal bir eleştiriyi benimserler.