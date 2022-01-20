Nistagmus nedir

Bir kişinin gözlerini herhangi bir nesne üzerinde odaklanmasını imkansız hale getiren nistagmus, istemsiz olarak tekrarlayan göz hareketlerini tanımlamak için kullanılan terimdir.

Tıp dilinde ''nistagmus'' olarak adlandırılan göz titremesi; bir veya her iki gözün, istemsiz olarak hızlı şekilde belirli yönlere doğru hareket etmesidir.

Bazı durumlarda belirti göstermeyen bir rahatsızlık olsa da genellikle bu duruma bulanık görme gibi birtakım görme bozuklukları eşlik edebilir.

Nistagmus, denge bozukluğu gibi şikayetlere yönelik yapılan muayeneler sonucunda tespit edilen bir bulgudur.

Nistagmusun yönü ve doğrultusu; altta yatan denge kaybına yol açan sağlık sorunu ile yakından ilişkilidir. Nistagmusun yönü, mevcut hastalığın hangi organı etkilediğine dair önemli ipuçları da verebilir.

Nistagmus, etkilenen denge organına bağlı olarak farklı türlerde görülebilir. Bu nedenle çok farklı hastalıklardan kaynaklı olabilir.

NİSTAGMUS BELİRTİLERİ

Nistagmus, genellikle denge kaybı ile ilgili problemler sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle eşlik ettiği belirtiler, bu duruma yol açan hastalıkların belirtileri ile yakından ilişkilidir.

Nistagmus tespit edilen bir hastada görülebilecek belirtiler şu şekildedir:

Baş dönmesi

Vertigo

Denge bozukluğu

Yürüyüş bozukluğu

Bulanık görme

Çift görme

İşitme kaybı

His ve güç kaybı

Konuşma güçlüğü

Baş ağrısı

Halsizlik ve yorgunluk

NİSTAGMUS TEDAVİSİ

Nistagmus, çok farklı sağlık sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. Dolayısıyla doğru ve etkili bir tedavi planının oluşturulması için altta yatan sağlık sorununun doğru tespit edilmesi büyük önem taşır.

Hastanın hastalık öyküsünün alınmasının ardından yapılacak detaylı fiziksel muayene, oldukça önem arz etmektedir. Aynı zamanda, gerekli görüldüğü takdirde, çeşitli görüntüleme ve laboratuvar tetkiklerine başvurulabilir.

Nistagmusun tedavisi temelde, bu incelemeler sonucu tanısı konulan hastalığın tedavi edilmesine dayanmaktadır. Bunun yanı sıra, nistagmusa yol açan denge kaybı şikayetini azaltacak veya ortadan kaldıracak çeşitli ilaç tedavileri de uygulanabilir.

Altta yatan hastalığa bağlı olarak antibiyotik tedavisine veya cerrahi yöntemlere başvurulabilir. Bulanık görme gibi şikayetlerin giderilmesi için özel gözlük camları tavsiye edilebilir. Şiddetli göz hareketlerini engellemek için göz kaslarına botoks yapılabilir.