Nobel nedir

Nobel ödülleri; fizik, kimya, edebiyat, barış, tıp alanlarında başarı elde eden kişi veya kuruluşlara verilmektedir.

Her yıl belirlenen birçok alanda insanlığa katkıda bulunan kişilere, Alferd Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta törenle Nobel Ödülleri verilir.

İlk Nobel Ödülleri, 1901 tarihinde verilmeye başlanırken, 49 defa ise ödül töreni iptal edilmiştir.

NOBEL NEDİR

Dinamiti keşfeden kimya mühendisi Alfred Bernhard Nobel, kendisini topluma adamasıyla tanınan bir mucittir.

Nobel'in ölümünün ardından ortaya çıkan vasiyetnamesinde, mirasının Nobel Ödülleri için enstitüleştirilmesi ve her yıl insanlığa katkıda bulunan 5 kategorideki kişilere verilmesi yer almaktadır.

Bu kapsamda 33.200.000 kron servetle kurulan vakıfta, her bilim dalı için farklı komite tarafından ödüller verilmeye başlandı.

NOBEL ÖDÜLÜ KİMLERE VERİLİR

Ödül 5 dalda takdim edilmektedir. Bunlar şu şekilde adlandırılır;

Nobel Barış Ödülü

Nobel Edebiyat Ödülü

Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü

Nobel Fizik Ödülü

Nobel Kimya Ödülü

2021 NOBEL ÖDÜLÜ ALANLAR

Bu yıl düzenlenen törende ise şu isimler ödüle layık görüldü;

2021 Nobel Fizik Ödülü; Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann, Giorgio Parisi'ye,

2021 Nobel Barış Ödülü; Maria Ressa ve Dmitry Muratov'a,

2021 Nobel Edebiyat Ödülü; Abdulrazak Gurnah'a,

2021 Nobel Kimya Ödülü; Benjamin List ve David W.C. MacMillan'a,