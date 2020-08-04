Noradrenalin nedir

Kısaca NE olan noradrenalin, hormon ya da nörotransmitter (Nöronlar arasında veya bir nöron ile başka bir tür hücre arasında iletişimi sağlayan kimyasallar) olarak görev yapan bir kimyasaldır.

Noradrenalin, dopaminden (vücutta doğal olarak üretilen bir kimyasal) sentezlenir. Böbreküstü bezlerinin medulla kısmından kana hormon olarak salınır.

Noradrenalin ya da norepinefrin, beynin dikkat ve çevreye yanıt verme ile ilgili bölümlerini etkiler.

“KAÇ YA DA SAVAŞ”

Epinefrin (böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından öz bölgede salgılanan bir hormon) ile birlikte norepinefrin, kalp atım hızını, depolardan glikoz salınımını ve iskelet kaslarına giden kan akımını artırarak “kaç ya da savaş” yanıtının temelini oluşturur.

ADRENALİN İLE KARIŞTILIYOR

Adrenalinin “sempatik sinir sistemini uyararak kalp atışlarını arttırdığı” düşünülürken, noradrenalinin ise tam tersini yaptığı, yani “parasempatik sinir sistemini uyararak bireyi sakinleştirdiği” belirtilir.

Adrenalin ile epinefrin aynı şeyler olmakla birlikte, noradrenalin ile norepinefrin de aynı kapıya çıkıyor.

MANTIKLI EPİNEFRİN SÖZCÜĞÜ

Özellikle de halk arasında "heyecan" ile ilişkilendirilen "adrenalin" sözcüğü çok yaygın olarak bilinir (örneğin "adrenalin sporları" veya "adrenalin bağımlılığı" gibi kalıplarda). Epinefrin ve norepinefrin ise daha ziyade bilimsel terminoloji düzeyinde kalmıştır.

Epinefrin sözcüğü son derece mantıklıdır, çünkü sözcüğün kelime anlamı Yunancada "böbreğin üzerinde" demektir. Epinefrin de böbreküstü bezlerinden salgılanan en popüler kimyasal olduğu için bu isme layık görülmüştür.