Nötron yıldızı nedir

Süpernova olarak bilinen yüksek enerjili bir patlamada ölen dev yıldızların kalıntılarıdır.

Nötron yıldızları, yakıtı biten kütleli bir yıldızın çökmesiyle oluşur. Yıldızın en merkezi bölgesi, yani çekirdek her proton ve elektronu bir nötron haline getirerek çöker.

Çöken yıldızın çekirdeği yaklaşık 1 ila 3 Güneş kütlesi arasındaysa, yeni oluşan bu nötronlar çökmeyi durdurarak, ardında bir nötron yıldızı bırakır. Daha yüksek kütleli yıldızlar ise kara deliklere dönüşmek üzere çökmeye devam eder.

Bu çökme, ardında yoğun bir nesne bırakır. Yıldız kalıntıları yaklaşık 20 kilometre çapındadır.

Nötron yıldızları, yıldız olarak varlıklarına başladığından beri, galaksinin her tarafına dağılmış olarak yer alır ve yıldızlar gibi yalnız ya da ikili sistemlerde bulunabilirler.

Birçok nötron yıldızı muhtemelen tespit edilemez çünkü, yeterli radyasyon yaymazlar. Bununla birlikte, belirli koşullar altında kolayca gözlemlenebilirler.