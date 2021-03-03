Usta oyuncu Kemal Sunal'ın kendi gibi oyuncu olan kızı Ezo Sunal, kızını kucağına aldı. Ezo Sunal ve Ömer Öztüyen çifti bebeklerine Nova ismini verdi. Peki Nova ne demek, ne anlama geliyor?

Kemal Sunal ve Gül Sunal'ın kızları Ezo Sunal, müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018 yılında evlenmişti. Şu sıralar bebek heyecanı yaşayan Ezo Sunal kızını bu sabah dünyaya getirdi. Çift, kızlarına Nova adını verdi.

Nova ne demek? Nova isminin anlamı nedir? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte Nova'nın kelime anlamı...

NOVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nova, bir beyaz cüce üzerinde görülen kataklismik nükleer patlamadır, yıldızın ani ışımasına sebep olur. Novalar diğer ışıma fenomenleri süpernovalar ya da parlak kırmızı nova ile karıştırılmamalıdır. novanın bir çift yıldız sistemindeki beyaz cüce üzerinde olduğu düşünülür.

Sistemin iki yıldızı birbirine yeteri derecede yakınsa madde beyaz cücenin üstüne eşi olan yıldızdan düşebilir. Kontrolsüz bir füzyon reaksiyonu başlar ve nova yıldızın üstüne hidrojen dökülmesiyle oluşur.

TDK NOVA KELİME ANLAMI

Nova kelimesi Latince'den Türkçe'ye geçen bir kelimedir.TDK'ya göre nova kelimesinin anlamı ise parlaklığı birdenbire artan, patlamalı değişen yıldızdır.