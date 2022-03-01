Nükleer olmayan en güçlü silah: Vakum bombası nedir

Nükleer olmayan en güçlü silah: Vakum bombası nedir

Termoborik bomba olarak da geçen vakum bombası, nükleer olmayan, ancak ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır. Suriye'ye defalarca atılan vakum bombası, Rusya'nın en güçlü silahları arasında.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığı belirtildi.

Vakum bombası, "tüm bombaların babası" olarak adlandırılıyor.

Bu bomba türü, patladıktan sonra bir parçası olarak atmosferi kullandığı için 'vakum bombası' olarak da biliniyor.

RUSYA'NIN NÜKLEER OLMAYAN EN GÜÇLÜ SİLAHI

Yapılan testler sonucu bir vakum bombasının nükleer silahla yarışabilecek güçte olduğu biliniyor.

Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahip.

Bomba, atıldığı alana doğru inerken büyük bir yakıt bulutu oluşturur, ardından da bu bulutu patlatır. Kabaca dev bir tüpgaz ya da benzin buharı patlamasına benzetilebilir.

SURİYE'DE KULLANILDI

Suriye'de Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Deyruz Zor kentine bağlı El Kuriye ilçesinde bir cami ile yerleşim yerine ''vakum bombasıyla'' düzenlediği hava saldırısında 35 sivil yaşamını yitirmiş, 70 kişi ise yaralanmıştı.

Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'te muhaliflerin denetimindeki Şiar bölgesinde bir pazar yerine vakum bombası atması sonucu 20 kişi ölmüştü.