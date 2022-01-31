Ödem nedir

Vücuttaki kılcal damarlardan dokulara sızan sıvılar ödemi oluşturur. Ödem halk ağızıyla şişliği ifade eder.

Aşırı sıvının neden olduğu ödem, vücutta damarlardan dokulara sızar.

Vücudun çeşitli bölgelerinde oluşsa da en fazla etkiyi eller, kollar, ayaklar, ayak bşlekleri ve bacaklarda yoğun olarak görülür.

Ödem vücuttaki kılcal damarlardan sıvı sızması nedeniyle meydana gelmektedir. Sıvı, damar çevresindeki dokularla birikir ve şişmeye neden olur.

Böbrek, kalp ve karaciğer gibi rahatsızlıklarla kendisini gösteren ödem, vücuttaki fazla sıvıyı tutan tuzun atılamamasından oluşmaktadır.

ÖDEMİ OLUŞTURAN NEDENLER

Çok fazla aynı pozisyonda oturmak, yatmak

Tuzlu yiyecekler tüketmek

Adet öncesi hormonal değişiklikler

Hamilelik

Yüksek tansiyon ilaçları

Steroidler

Östrojenler

ÖDEM BELİRTİLERİ

Dokularda özellikle kol ve bacaklarda şişlik

Ciltte gerginlik, parlama

Karında bölgesinde şişlik

Şiş hissedilen bölgeye parmak basım çekince oluşan çukur

ÖDEM ATTIRAN BESİNLER