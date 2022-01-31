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Ödem nedir
Vücuttaki kılcal damarlardan dokulara sızan sıvılar ödemi oluşturur. Ödem halk ağızıyla şişliği ifade eder.
- Haber Merkezi
- 31.01.2022 - 18:01
- Güncelleme : 31.01.2022 - 18:11
Aşırı sıvının neden olduğu ödem, vücutta damarlardan dokulara sızar.
Vücudun çeşitli bölgelerinde oluşsa da en fazla etkiyi eller, kollar, ayaklar, ayak bşlekleri ve bacaklarda yoğun olarak görülür.
Ödem vücuttaki kılcal damarlardan sıvı sızması nedeniyle meydana gelmektedir. Sıvı, damar çevresindeki dokularla birikir ve şişmeye neden olur.
Böbrek, kalp ve karaciğer gibi rahatsızlıklarla kendisini gösteren ödem, vücuttaki fazla sıvıyı tutan tuzun atılamamasından oluşmaktadır.
ÖDEMİ OLUŞTURAN NEDENLER
- Çok fazla aynı pozisyonda oturmak, yatmak
- Tuzlu yiyecekler tüketmek
- Adet öncesi hormonal değişiklikler
- Hamilelik
- Yüksek tansiyon ilaçları
- Steroidler
- Östrojenler
ÖDEM BELİRTİLERİ
- Dokularda özellikle kol ve bacaklarda şişlik
- Ciltte gerginlik, parlama
- Karında bölgesinde şişlik
- Şiş hissedilen bölgeye parmak basım çekince oluşan çukur
ÖDEM ATTIRAN BESİNLER
- Magnezyum alımını artırmak vücudun su tutma oranını düşürür
- Kepekli tahıllar, bitter çikolata ve yapraklı sebzeler
- Muz, avokado ve domates
- Karahindiba