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    Öfke nöbeti nedir

    Genellikle çocukluk çağından kalan travmaların neden olduğu öfke nöbeti, yetişkinlik döneminde atak olarak ortaya çıkıyor. Bu durumun terapi veya ilaç tedavisi ile önüne geçilebiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 18:12
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    Öfke nöbeti nedir

    Kişinin geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimler ve yanlış davranışların neden olduğu öfke nöbeti, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkıyor.

    Bu durumun bir örneği, okul çağında akranları tarafından dışlanan veya fiziksel görünüşünün kusurlu olduğunu düşünen çocuklar, ileriki hayatlarında öfke atakları geçirebilmektedir.

    KÜÇÜKKEN YAŞANAN TRAVMALAR YETİŞKİNLİKTE ORTAYA ÇIKIYOR

    Anne ve babayla kurulan olumsuz ilişkiler, istismar girişimi, kişilik bozukluğu ve ilgisizlik, yetişkinlik döneminde psikolojik bir atak olarak ortaya çıkıyor.

    Bu nedenlerin yanında bazı hastalıklar da öfke nöbetlerine neden oluyor. Bunlar ise şu şekilde;

    • Hipertansiyon
    • Diyabet
    • Epilepsi vs.

    Öncelikli olarak ise epilepsi hastalığı öfke nöbetleriyle kendini belli etmektedir.

    BELİRTİLERİ NELERDİR

    Öfke nöbeti geçirildiğinin anlaşılması için gerekli olan belirtileri sıralayalım;

    • Aşırı stres hali
    • Kalp atışlarında hızlanma
    • Kan basıncı artışı
    • Düzensiz nefes teneffüsü
    • Gerginlik hali
    • Bir kişi veya eşyaya vurma isteği
    • Şiddete eğilim
    • Yüksek sesle konuşulma
    • İletişim kuramama

    ÖFKE NÖBETİNİN ÖNÜNE NASIL GEÇİLİR

    Bu durum önlenmediği takdirde kişi yalnızlaşır, sinir ve öfke halinde artış gözlemlenir.

    Öfke nöbeti çalışmaları psikoterapi uygulamalarıyla önlenebilir bir durum. Terapide çocukluk çağında yaşanan travmalar günlük yaşam stresi, zihinsel bozukluklar kontrol altına alınır.

    Bazı vakalarda ilaç tedavisi gerekirken, bazılarında durum terapi ile atlatılabilir.


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