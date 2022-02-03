Öfke nöbeti nedir

Genellikle çocukluk çağından kalan travmaların neden olduğu öfke nöbeti, yetişkinlik döneminde atak olarak ortaya çıkıyor. Bu durumun terapi veya ilaç tedavisi ile önüne geçilebiliyor.

Kişinin geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimler ve yanlış davranışların neden olduğu öfke nöbeti, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkıyor.

Bu durumun bir örneği, okul çağında akranları tarafından dışlanan veya fiziksel görünüşünün kusurlu olduğunu düşünen çocuklar, ileriki hayatlarında öfke atakları geçirebilmektedir.

KÜÇÜKKEN YAŞANAN TRAVMALAR YETİŞKİNLİKTE ORTAYA ÇIKIYOR

Anne ve babayla kurulan olumsuz ilişkiler, istismar girişimi, kişilik bozukluğu ve ilgisizlik, yetişkinlik döneminde psikolojik bir atak olarak ortaya çıkıyor.

Bu nedenlerin yanında bazı hastalıklar da öfke nöbetlerine neden oluyor. Bunlar ise şu şekilde;

Hipertansiyon

Diyabet

Epilepsi vs.

Öncelikli olarak ise epilepsi hastalığı öfke nöbetleriyle kendini belli etmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR

Öfke nöbeti geçirildiğinin anlaşılması için gerekli olan belirtileri sıralayalım;

Aşırı stres hali

Kalp atışlarında hızlanma

Kan basıncı artışı

Düzensiz nefes teneffüsü

Gerginlik hali

Bir kişi veya eşyaya vurma isteği

Şiddete eğilim

Yüksek sesle konuşulma

İletişim kuramama

ÖFKE NÖBETİNİN ÖNÜNE NASIL GEÇİLİR

Bu durum önlenmediği takdirde kişi yalnızlaşır, sinir ve öfke halinde artış gözlemlenir.

Öfke nöbeti çalışmaları psikoterapi uygulamalarıyla önlenebilir bir durum. Terapide çocukluk çağında yaşanan travmalar günlük yaşam stresi, zihinsel bozukluklar kontrol altına alınır.

Bazı vakalarda ilaç tedavisi gerekirken, bazılarında durum terapi ile atlatılabilir.