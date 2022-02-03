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Öfke nöbeti nedir
- Haber Merkezi
- 03.02.2022 - 18:12
Kişinin geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimler ve yanlış davranışların neden olduğu öfke nöbeti, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkıyor.
Bu durumun bir örneği, okul çağında akranları tarafından dışlanan veya fiziksel görünüşünün kusurlu olduğunu düşünen çocuklar, ileriki hayatlarında öfke atakları geçirebilmektedir.
KÜÇÜKKEN YAŞANAN TRAVMALAR YETİŞKİNLİKTE ORTAYA ÇIKIYOR
Anne ve babayla kurulan olumsuz ilişkiler, istismar girişimi, kişilik bozukluğu ve ilgisizlik, yetişkinlik döneminde psikolojik bir atak olarak ortaya çıkıyor.
Bu nedenlerin yanında bazı hastalıklar da öfke nöbetlerine neden oluyor. Bunlar ise şu şekilde;
- Hipertansiyon
- Diyabet
- Epilepsi vs.
Öncelikli olarak ise epilepsi hastalığı öfke nöbetleriyle kendini belli etmektedir.
BELİRTİLERİ NELERDİR
Öfke nöbeti geçirildiğinin anlaşılması için gerekli olan belirtileri sıralayalım;
- Aşırı stres hali
- Kalp atışlarında hızlanma
- Kan basıncı artışı
- Düzensiz nefes teneffüsü
- Gerginlik hali
- Bir kişi veya eşyaya vurma isteği
- Şiddete eğilim
- Yüksek sesle konuşulma
- İletişim kuramama
ÖFKE NÖBETİNİN ÖNÜNE NASIL GEÇİLİR
Bu durum önlenmediği takdirde kişi yalnızlaşır, sinir ve öfke halinde artış gözlemlenir.
Öfke nöbeti çalışmaları psikoterapi uygulamalarıyla önlenebilir bir durum. Terapide çocukluk çağında yaşanan travmalar günlük yaşam stresi, zihinsel bozukluklar kontrol altına alınır.
Bazı vakalarda ilaç tedavisi gerekirken, bazılarında durum terapi ile atlatılabilir.