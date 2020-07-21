Öfori nedir

Hoşnutluk ve kendini iyi hissetme durumuna öfori denir.

Coşku anlamını da taşıyan aşırı abartılı bir mutluluk duygusu olan öfori, psikiyatride farklı bir anlam kazanır. Buna göre öfori, her zaman patolojik anlam taşır ve çok kere organik serebral yani beyinle ilgili hastalığın önemli bir erken belirtisi olarak görülür.

TETİKLEYİCİ ETMENLER

Öfori etkisine neden olan etmenlerin başında psikiyatrik ilaçlar, alkol, uyuşturucu ve dinlendirici diğer kimyasallar gelir.

Cinsel tatmin, heyecan verici olaylar, büyük bir başarı elde etmek gibi şeyler de öforiyi tetikleyebilir.

Normal duygusal tepkilerde ortaya çıkan duyguların ötesinde anormal derecede aşırı mutlu olma halinin tam karşılığıdır.

SÜREKLİ NEŞELİ TAVIRLAR

Bulaşıcı olmayan bu hastalığı yaşayanlar, her şey için neşelenebilir. Kendilerini dertsiz, kaygısız, stressiz hissederler. Bu neşelerin sebebi yoktur. Çünkü hoşnutluk duygusu bilinç yoksunluğuna ve üzüntü yahut anksiyeteyi duyamamaya dayanır.

ALKOL ETKİSİ

Kandaki alkol miktarıyla ilgili de bu ruhsal durum oluşabilir. Ayrıca morfin, meperidin ve daha az olmakla birlikte metadon gibi narkotik aneljezikler de öfori yapabilir.

ÖFORİ BELİRTİLERİ

Öforinin huzursuzluk, paranoya, kafa karışıklığı, halüsinasyon ve adapte olamama gibi belirtileri bulunur.