ÖKBA nedir

Ölünceye Kadar Bakma Akdi şeklinde açılımı olan ÖKBA, taşınmaz mal sahibi kişinin kendisine bakan akraba, aile veya 3'üncü şahıs kişiye malını devretmesini kapsamaktadır.

Günlük hayatta duymaya aşina olabileceğimiz ÖKBA kelimesi, Ölünceye Kadar Bakma Akdi açılımına sahip bir işlemdir.

Daha çok yaşlı insanlar tarafından yapılan bu işlemde, bakımı söz konusu kişi ile bakıcı arasında anlaşma yapılır.

ÖKBA NEDİR?

Anlaşma doğrultusunda taşınmaz mal sahibi kişi, kendisine ölene kadar bakılması şartıyla bakım borçlusuna malını devreder.

ÖKBA KAPSAMI

Belirlenen bakım borçlusu, aile üyelerinden biri olabileceği gibi akraba veya 3'üncü şahıs da olabilir.

ÖKBA'ya örnek olarak şu cümleler verilebilir.

"Veli Bey, İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki 10000 ada 10 parseldeki 1 numaralı (bağımsız bölüm) şahsına ait dairesini kızı Ayşe'ye ÖKBA şartı ile devretmiştir."





ÖKBA ŞARTI

ÖKBA'nın tek bir şartı vardır. O da bakımını isteyen kişiye, vefat edene kadar bakılmasıdır. Bakım borçlusu kişi, anlaşmayı kabul ederek taşınmaz malı devraldığı durumda 'bakım şartını' kabul etmiş sayılır.

ÖKBA işlemini yapabilmek için tapu müdürlüğünde resmi senet düzenlenebileceği gibi noter ya da sulh hakimliği huzurunda da işlem gerçekleştirilebilir.

Tapu müdürlüğünde düzenlenen tescil istem belgesinin yanında tüzel kişiler bakım borçulusu olabilir ancak bakım alacaklısı olmazlar.

ÖKBA İLE ALINAN MALIN SATIŞI

Bakım borçlusunun, taşınmaz malı kendi üzerinde tutma zorunluluğu da bulunmamaktadır. Yani ÖKBA ile bakım yapan kişi, taşınmaz malı devraldıktan sonra satabilir. Bakımı yapılan kişinin yaşaması, taşınmaz malın satılmasına engel görülmemektedir.