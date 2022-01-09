Oksimetre nedir

Oksimetre, kıskaç benzeri bir aletin vücudun belirli noktalarına takılarak kandaki oksijen seviyesinin yani SpO2 değerinin ölçülmesini sağlayan cihazdır.

Oksimetre, kandaki oksijen seviyesini yani SpO2 değerini ölçerek vücudumuzda oksijenin yayılımını gözlemlemektedir.

Kandaki oksijen seviyesini ölçmek için kan testi de yapılabilmektedir. Ancak ayakta tedavilerde ya da devamlı ölçüm gereken durumlarda bir oksimetre kullanmak daha avantajlı bir yöntemdir.

OKSİMETRE NEDİR

Kıskaç benzeri bir aletin vücudun belirli noktalarına takılarak kandaki oksijen seviyesinin yani SpO2 değerinin ölçülmesini sağlayan cihaz, 'oksimetre' olarak adlandırılır.

Oksimetre; ayakta tedavilerde, anlık SpO2 ölçümlerinde ve kandaki oksijen seviyesinin sürekli takip edilmesi gereken durumlarda kullanılabilmektedir.

OKSİMETRE NE İŞE YARAR

İnsanın yeterince oksijen alması ve bu oksijenin kan yoluyla vücudun her bir noktasına taşınması, sağlık açısından son derece önem arz etmektedir. Kan testi ile bu seviye ölçülebilmektedir ancak bu yöntem vakit almaktadır.

Kandaki oksijen seviyesi, oksimetre cihazı sayesinde saniyeler içinde ölçülebilmekte ve gerekli durumlarda hızlı müdahale imkanı sağlanmaktadır. Ancak küçük yanılma payının olduğunu unutmamak gerekir.

OKSİMETRE NASIL ÇALIŞIR

Oksimetre, parmağa ya da kulak memesine takıldıktan sonra üzerinde bulunduğu damara kızılötesi ışık göndermektedir. Oksijen taşıyan hemoglobinler, kızılötesi ışıkta çok daha parlak görünmekte ve cihaz tarafından sayılmaktadır.

+ / - yüzde 2 hata payı ile kandaki oksijen seviyesi tespit edilmekte ve gerekli durumlarda hastaya oksijen desteği sağlanmaktadır.

OKSİMETRE HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR

Kandaki oksijen seviyesinin tespit edilmesinin gerektiği pek çok farklı durum bulunmaktadır. Düzenli olarak kontrol edilebildiği gibi hastanın şikayetine göre o an için ölçülmesi gereken durumlar da ortaya çıkabilmektedir.

Oksimetrenin kullanıldığı bazı durumlar şu şekildedir:

Ameliyat öncesinde, sırasında ve sonrasında

Akciğer ilaçlarının etkinliğini kontrol etmek

Kişinin aktivite yoğunluğunu kaldırıp kaldırmadığını tespit etmek

Hastanın solunum desteğine ihtiyaç duyup duymadığını anlamak

Uyku apnesi ve benzeri solunum rahatsızlıklarını tespit etmek

OKSİMETRE TÜRLERİ

Oksimetre türleri, ölçüm yapan aletin nereye yerleştirildiğine göre isimlendirilmişlerdir. Her birinin görevi aynıdır ancak kullanıldıkları durumlar farklı olabilir. Hangi oksimetre türünün kullanılması gerektiğine uzmanlar karar vermektedir.

Parmak tipi nabız oksimetresi

El tipi nabız oksimetresi

Bilek tipi nabız oksimetresi

Konsol tipi nabız oksimetresi

OKSİMETRE DEĞERLERİ KAÇ OLMALI

Sağlıklı insanlarda oksijen seviyesi, genellikle yüzde 95 veya daha yüksektir. Bu değer yüzde 80'in altına düşmedikçe hayati tehlike yaratmaz ama yüzde 90'nın altına inmesi de istenmez.

Kronik akciğer hastalığı veya uyku apnesi olan bazı kişilerde normal seviyeler %90 civarında olabilir. Nabız oksimetresindeki "SpO2" okuması, birinin kanındaki oksijen yüzdesini gösterir. Evdeki SpO2 değeriniz %95'in altındaysa, en yakın sağlık kuruluşuna danışın.