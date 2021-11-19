Oksiput posterior nedir

Normal doğumlarda, bebeğin yüzü annenin karnına bakacak şekilde durursa bebeğin kafasının arkası annenin sırtına dönük olur ve bu durum "oksiput posterior geliş" olarak adlandırılır.

Normal doğumlarda, bebeğin pozisyonu ve doğum kanalına girişi büyük önem arz etmektedir. Doğumların yaklaşık yüzde 95'inde baş önde bulunur ve bebek doğum kanalına baş önde olacak şekilde girer.

Doğumların yaklaşık yüzde 5'lik kısmında ise bebeğin makatı, ayakları veya gövdesi yatay olacak şekilde doğum kanalının girişinde bulunur.

Bebeğin başının önde olduğu durumlarda, normal şartlarda bebeğin yüzü annenin sırtına bakacak şekilde durur. Bu normal kabul edilen baş geliş doğumdur ve ''oksiput anterior'' olarak adlandırılır.

Bunun tersi ise yani bebeğin yüzü annenin karnına bakacak şekilde durursa bebeğin kafasının arkası annenin sırtına dönük olur ve bu durum ''oksiput posterior'' olarak adlandırılır.

Bu durum doğum sırasında düzelerek bebeğin yüzü normal pozisyonu, yani sırta dönük hali alabilmektedir.

Eğer bebeğin duruşu doğum sırasında da normale dönmez ve yüzü annenin sırtına doğru dönük bir şekilde gelmeye devam ederse persiste oksiput posterior adını alır. Bu pozisyonda bebeğin kemikli kısımları annenin kemikli kısımları ile yan yanadır ve bu sebeple şiddetli sancılara, bel ağrılarına sebep olabilir.

Bebeğin kafasının bu pozisyonlardan hangisinde olduğu parmak ile yapılan vajinal muayenede bebeğin bıngıldaklarına bakılarak anlaşılmaktadır.

OKSIPUT POSTERIOR POZİSYONUNUN RİSKLERİ

Oksiput posterior pozisyonunun getirdiği bazı riskler:

Doğumun evreleri uzayabilir.

Doğum ciddi şekilde zorlaşabilir.

Uzun doğum kesisi ya da makat bölgesine kadar yırtılma oluşabilir.

Uzman doktorun muayeneleri ile gerekirse sezaryen kararı verilebilmektedir.

OKSIPUT POSTERIOR POZİSYONUNU TETİKLEYEN FAKTÖRLER