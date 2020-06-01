Okyanus etkisi nedir

Bir yerde birileriyle şans eseri tanışmaya okyanus etkisi denir.

Hayatta pek çok tesadüfle karşılaşırız. Bu tesadüfler çoğu zaman yaşamımızı değiştirir ve bizleri yeni yolculuklara çıkartır.

Bunlardan biri de başkalarıyla tesadüfen tanışmadır. Bu ani tanışmalara okyanus etkisi denir.

ŞANS ESERİ TANIŞMA

Etkisi ve ve etkileşim gücü fazla olduğu için ismi buradan gelmektedir. Tesadüf eseri tanışan insanlar birbirlerine daha çok bağlı kalırlar ve bunun değerini bilirler.

Şan eseri tanışıp, samimi olan kişilerin yaşamlarında farklı insanların varlığını hissederek yaşarlar.

FİLM GİBİ

Yalnız ve pek de güvenli olmayan ortamlarda çok bulunan kişilerin sık sık kapıldığı bir durumdur.

Film sahnelerinde çok rastlarız.

Örneğin, kadın ve erkek tam köşe başından çarpışırlar ve kadının elindeki dosyalar yere düşer, adam da ona yardım etmek için eğilir ya alın size okyanus etkisi tanışması.

SAMİMİYET

Samimi ortamda ya da başka bir şekilde tanışan kişiler arasında kısa sürede samimiyet ve yakınlık başlar.

DOSTLUKLARIN ÖNEMİ

Kadın ve erkek ilişkilerinde de kendini gösterir. Hiç ummadık anda biribirlerinin hayatlarına temas eden insanların tanışması ve dostluk kurması büyük önem taşır.