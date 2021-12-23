Olestra nedir

Ürünlere kalori eklemeyen olestra, yağ yerine kullanılan bir maddedir. Patates cipsi gibi fazla yağlı yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan bu madde, yağ içeriğini azaltıyor veya ortadan kaldırıyor.

Yüksek sıcaklıklara dayanıklı olan olestra, özellikle patates cipsi gibi yağ içeren paketli gıdalarda, yağ oranlarını düşürmek amacıyla kullanılmaktadır.

Yüksek yağ içeren ürünlere alternatif olarak üretilen olestra, yağ yerine kullanılmakta ve ürünlerin kalori değerini artırmamaktadır.

Hazır gıdalarda bulunan olestra maddesinin kanser, obezite, damar tıkanıklığı gibi hastalıklara yol açtığı için olestra maddesi içeren besinlerden uzak durmak gerekmektedir.

OLESTRA NEDİR

Olestra, yanlışlıkla 1968 yılında Procter ve F. Mattson ve R. Volpenhein tarafından keşfedildi.

Önceden tüketime hazır atıştırmalıklarda değil de yağların yerine kullanılan olestra, Gda ve İlaç İdaresi tarafından 1996 yılında onaylandı.

1990'ların sonunda ise yan etkiler nedeniyle popülerliğini kaybetti ve büyük ölçüde kullanımı sınırlandırıldı. Ancak Olestra içeren ürünler hala bazı ülkelerdeki marketlerde satılmaktadır.

OLESTRA İÇEREN GIDALAR

A,D,E ve K gibi temel vitaminlerin emilimini engelleyen olestranın; obezite, prostat ve akciğer kanseri, karın ağrısı, mide-bağırsak sorunlarına, görme bozukluklarına yol açtığı bilinmektedir.

Olestra, patates cipsi, baharatlı çerezler ve krakerler gibi birçok paketlenmiş hazır gıdada bulunmaktadır.