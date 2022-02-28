Oligark nedir

Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şekline denir. Oligark terimi ise oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için kullanılır.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale hala devam ediyor...

Batı ülkeleri, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya özellikle finans, enerji ve ulaşımla birlikte ticaret ve bireysel kısıtlamaları da içeren çok sayıda yaptırım uyguluyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Rusya'ya uygulamaya alacakları yaptırımları açıklamalarının ardından oligark kelimesi merak edildi.

OLİGARK NEDİR

Bazı siyaset bilimcileri, yönetim şekli ne olursa olsun, her devletin yönetiminde mutlaka bir oligarşi olduğunu belirtmektedir.

Oligarşi, küçük ve ayrıcalıklı bir grubun iktidarda olduğu yönetim şeklidir. Genellikle bu grubun bencilce ve görevlerini kötüye kullanarak gerçekleştirdiği oligarşi, despotça bir yönetim şeklidir.

Oligark terimi ise oligarşinin üyesi ya da destekçisi olan kişi ya da grupları tanımlamak için kullanılır.

Günümüzde oligark dendiği zaman Rusya'daki büyük şirketlerin sahipleri olan isimler kast edilmektedir.

Rus Oligarklar, 1990'lı yıllarda komünizmin yıkılıp yerine kapitalist düzenin kurulması sırasında ortaya çıkmışlardır. Oligarkların önemli bir bölümü servetlerini, 1990'larda, dönemin devlet başkanı Boris Yeltsin'in idaresinde gerçekleşen ve devlet varlıklarının özel sektöre kaotik ve yolsuzluklarla dolu bir süreçte devredildiği sırada yapmıştır.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı ultra zengin Rus 'oligark' iş insanları da yaptırım listesine alındı. İngiltere ilk aşamada Putin'e yakın üç oligarkın bankalardaki milyarlarca dolarını dondurdu.

Tüm Rus oligarklarının İngiltere bankalarında 800 milyar dolardan fazla birikimi olduğu değerlendiriliyor ve bu paraların da risk altında olduğu belirtiliyor.

İngiltere'nin yaptırım uyguladığı 3 oligark Gennadi Timçenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg'dir.