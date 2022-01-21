Ombre nedir

Bir gölgelendirme tekniği olan saç ombresi saçın boy ve uçlarının, kendi renginden daha açık tonlara boyanmasıdır.

Kadınların en çok sevdiği şeylerden biri de saçlarıyla ilgilenmek.

2017 yılından beri hayatımıza giren ve popülerliğini yitirmeyen saçma boyama tekniklerinden olan ombre, Fransızcada gölge anlamına gelen renklendirme işlemidir.

OMBRE: UYUMLU RENK TONU GEÇİŞİ

Hangi renk olursa olsun, bu işlemin amacı, uyumlu ton geçişleri vermektir.Ombre, her yüz ve saç şekline uyabilecek bir boyama tekniğidir.

Bu işlemde saç dipleri mevcut renginde bırakılırken saç boylarına ve uçlarına gitgide açılan degrade bir ton geçişi uygulanır.

Böylelikle saçlar daha ışıltılı, canlı ve modern bir görünüme kavuşturulabilir.

Son olarak bu işlemleri güvendiğiniz bir kuaföre yaptırmakta fayda olacağını belirtelim.

OMBRE ÇEŞİTLERİ

TERS OMBRE: Klasik ombre tekniği, saç diplerinden uçlarına doğru açılan bir ton geçişi yaratmayı amaçlar.

Ters ombre tekniğinde ise saç uçlarından yukarı çıktıkça koyulaşan bir ton geçişi söz konusudur. Ters ombre işlemi esnasında saç diplerine balyaj uygulanır.

Özellikle gri, platin sarısı, pembe, yeşil ve mavi gibi belirgin tonlar, bu teknikte sıklıkla kullanılır.

KESKİN OMBRE: Çok koyu saç renklerinde kullanılan ve direk olarak en tezat rengin başlamasına denir.

YUMUŞAK OMBRE: Orta saç tonlarının birbirine yumuşatarak geçilmesiyle yapılan ombre çeşididir.