Omuz sörfü nedir

Bir kişinin başkalarının bilgisayarını, telefonunu veya klavyesini gözetleyerek onların hassas bilgilerini elde etmeye çalışmasına 'omuz sörfü' denmektedir.

Omuz sörfü, kısaca gözetleyerek bilgi çalma tekniği anlamına gelmektedir. Omuz sörfü yapan kişiler, internet tarayıcısından açtığınız haberleri okuyan ya da toplu taşıma araçlarında cep telefonunuzdan mesajlarınızı okumaya çalışan kişilerdir.

Omuz sörfü olarak adlandırılan gözetleme, birinin omzunun üzerinden bakılması ya da kişinin dürbünle uzaktan takip edilmesi gibi farklı yöntemlerle yapılabiliyor.

Bunların yanı sıra kişiyi gören video kameraların izlenmesi, kişiyi fotoğraf karelerine dahil ederek fotoğraflarının çekilmesi, camdan veya aynadan ekran yansımasının kaydedilmesi gibi farklı yöntemler kullanılarak da gerçekleştirilebiliyor.

Omuz sörfü yapan meraklı kişilerle genellikle halka açık yerlerde veya toplu taşıma araçlarında, ATM'lerde işlem yaparken, mağazada ödeme yapmak için kredi veya banka kartınızı kullanırken, mobil cihaz ya da bilgisayar şifrelerinizi girerken karşılaşmanız mümkün.

Telefon kilidi deseninizi çizerken, dizüstü bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan yaptığınız bir işlemde kullanıcı adınızı ve parolanızı girerken de bu kişilerle karşılaşma olasılığınız yüksek.

Omuz sörfü, kötü niyetli kişiler tarafından yapıldığında telafisi oldukça zor güvenlik ve mahremiyet ihlali oluşabilmektedir.

Parolalarınızın veya hesabınızı korumak için kullandığınız güvenlik sorularına verdiğiniz yanıtların gözetlenmesi kişisel verilerinizin ifşa olmasına yol açabilmektedir. Bu gözetleme, hesabınıza sizin izniniz olmadan erişim sağlanmasına veya parolanızın değiştirilerek hesabınızın ele geçirilmesine de neden olabilmektedir.

OMUZ SÖRFÜNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER