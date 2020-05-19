Oniks nedir

Yarı değerli bir taş türü olan oniks, opak görünümlüdür ve cam kadar parlak bir yapıya sahiptir.

Estetik görünümü ve kolaylıkla işlenebilir olması sebebiyle eski çağlardan bu yana süs eşyaları ve takı yapımında kullanılan oniks taşı, siyah ve gri renklere sahip bir taştır.

GENELLİKLE SİYAH VE TONLARINDA GÖRÜLÜR

Fosil kalıntılarının yüzyıllar boyunca yer altında ısı ve basınçla taşlaşması sonucu oluşan oniks, içerisinde çok sayıda mineral bulundurur.

Sertlik derecesi 7 olan bu taş türü, kuvarsın kriptokristalin bir türüdür. Çeşitli renklerde görülebilen bu taş, kırmızı, beyaz, siyah ve gri renklerinde olup, çeşitli renklerde şeritlere sahip olabilir.

İSMİNİ MİTOLOJİDEN ALIR

Oniks sıklıkla İtalya, Çin, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya ve Hindistan’dan çıkarılır.

Özellikle antik çağlarda popüler olan bu taşa, antik Yunan ve Roma‘dan kalan eserlerde sık sık rastlanabilir. Taşın oniks ismini alması ise Roma mitolojisinde Güzellik tanrıçasını simgelemesi nedeniyle olmuştur.