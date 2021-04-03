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    ONS nedir

    Değerli madenlerin hesaplanması işleminde Ons, bir ağırlık ölçüsü birimidir. Dünya standartlarında 1 Ons =3.1034768 gramdır.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 14:55
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    ONS nedir

    Ons terimi genelde ekonomi piyasalarında Ons altın şeklinde ifade edilmektedir. Bu şekilde olmasının sebebi ise altın, gümüş, elmas, yakut gibi değerli madenlerin hesaplama işlemlerinde Ons hesaplarından faydalanılmaktadır.

    TROYES ÖLÇEĞİ

    Ons hesabı yapılırken altın ile ilgili hesaplamalarda Troyes ölçeği kabul edilir.

    1 Troy ons altın 31,1034768 gram saf altına eşit bir ölçü birimidir.

    ONS nedir #1

    ONS ALTIN

    Dünya piyasalarının tamamında 1 ons altının gram değeri sabittir. 1 Ons altın gram cinsinden 3.103 gramdır. Finansal hesaplama yapılırken 1 Ons altın 31.10 gram olarak hesaba eklenmektedir.

    Ons altın, gram altının Türk lirası karşılığını hesaplamak için kullanılır. Daha sonra da gram altın fiyatı üzerinden çeyrek ve yarım altının fiyatı belirlenir.

    Altının onsunun farklı para birimleri cinsinden değeri:

    • Dolar cinsinden değeri: XAU/USD
    • Türk Lirası cinsinden değeri: XAU/TRY
    • Euro cinsinden değeri: XAU/EUR

    ONS nedir #2

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