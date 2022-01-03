Ordövr nedir

Meze çeşitlerinin yer aldığı iştah açıcı aperatif tabağına ordövr denir.

Ordövr tabağı, ana yemeklerden önce sunulan iştah açıcı bir başlangıç yemeğidir.

Fransızca kökenli bir kelime olan ordövr, 'esas yemeğin dışında' anlamına gelir.

Ordövr tabağında sunulan yiyecekler ülkeden ülkeye değişse de, genel olarak aperatif tariflere ve mezelere yer verilir. Sıcak ve soğuk olarak ikiye ayrılan ordövr, ülkemizde 'meze tabağı' olarak da bilinir.

ORDÖVR TABAĞINDA NELER OLUR

Aşçının düş gücüne bağlı olarak sonsuz çeşitlilik gösterebilirse de, klasik bir ordövr tabağında havyar, kabuklu deniz ürünleri, pâté, marinatlı ya da soslu sebzeler, küçük börek ve kanepeler bulunur.